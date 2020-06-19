Бекхэм-пчеловод: звезда английского футбола своими руками делает домики для пчел и осчастливит медом

Бывшая звезда сборной Англии, "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм, который в последние годы живет в США и недавно приобрел новую шикарную квартиру в Майами, неожиданно увлекся пчеловодством.

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Однако Дэвид не стал покупать уже готовые домики для пчел, а решил смастерить их своими руками. Футболист сам сделал улей и рамки для меда. А видео, где он за работой, Бекхэм опубликовал в своем Instagram.

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"Новый проект… это просто космос", – пошутила супруга футболиста Виктория Бекхэм в комментариях к опубликованному видео.

Дэвид Бекхэм делает домики для пчел Видео: Instagram

Кстати, во время записи можно услышать вопрос Виктории – является ли пчеловодство его новым проектом, на что Бекхэм ответил утвердительно. Он также добавил, что когда в семье появится собственный мед, то "все будут счастливы".

Напомним, что Дэвид приобрел активы клуба североамериканской футбольной лиги MLS "Интер Майами" и уже договаривается о покупке полузащитника "Реала".

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Ранее мы писали, что Роналду оказался вторым в эротических фантазиях болельщиков. Обскакавшая его легенда английского футбола и в 44 не сбавляет оборотов.

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