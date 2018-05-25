Бекхэм попросил Зидана: "Обыграй "Ливерпуль", пожалуйста"

Бывший полузащитник "Реала" Дэвид Бекхэм пожелал главному тренеру мадридской команды Зинедину Зидану удачи в финале Лиги чемпионов.

"Хочу поздравить Зизу, он невероятен в "Реале". Быть успешным игроком, а потом стать успешным боссом, большим боссом, – это невероятно. Просто хочу пожелать Зизу, боссу, президенту, клубу удачи в финале Лиги чемпионов. И, пожалуйста, обыграй "Ливерпуль", пожалуйста", – сказал Бекхэм.

Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid) 25 Май 2018 в 3:56 PDT

Напомним, что 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" пройдет финальный поединок Лиги чемпионов. Онлайн матча "Реал" – "Ливерпуль" идет на нашем сайте, с фото и видео.

Опрос: за кого вы будете болеть в киевском финале Лиги чемпионов? Вы за "Реал", который может выиграть трофей в третий раз подряд и побить свой же рекорд, или за "Ливерпуль", который не побеждал уже 13 лет?

Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий. Организаторы приготовили культурную программу для болельщиков. Там можно купить сувениры, покушать и выпить пива.