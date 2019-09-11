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Бекхэм собирает "дрим тим" и хочет видеть в команде Месси

11 сентября, 14:00

Совладелец "Интер Майами" предложил аргентинцу заманчивое предложение

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: AFP

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в США. Пригласить 32-летнего аргентинца хочет "Интер Майами". Интерес к форварду проявляет лично совладелец американского клуба Дэвид Бекхэм. Кстати, у Месси есть возможность решать самому, когда покинуть "Барселону".

Экс футболист "Манчестер Юнайтед" и "Реала" уже связывался с менеджерами Месси. Стороны обсудили, насколько реален переход Лео в "Интер Майами" после окончания соглашения с "Барселоной".

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В тоже время за Месси сражается "Барселона", которая готова предложить Лионелю пожизненный контракт. Сам Месси неоднократно говорил, что выступать за другой клуб в Европе не собирается, кроме как за "Барселону", за которую уже сыграл 687 игр и забил 603 гола.

В нынешнем сезоне Месси еще не сыграл ни одного матча, так как продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы.

Смотрите, как Неймар забивает за "ПСЖ":

Напомним, что все лето 2019 года продолжалась сага с возможным возвращением бразильца в "Барселону", но камбек так и не состоялся. Хотя сообщалось, что ради возвращения в "Барсу" Неймар даже готов стать киприотом. Предполагалось, что бразилец получит гражданство страны Евросоюза, что должно было бы упростить его переход в каталонский клуб.

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Лионель Месси MLS Девид Бекхэм

Источник: ESPN

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