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Бекхэм заманил в свой клуб звезду "Ювентуса": впервые в MLS сыграет чемпион мира

13 августа, 17:53

Елена Павлова Елена Павлова

Французский полузащитник будет играть в США под номером 8

Чемпион мира в составе сборной Франции, 33-летний полузащитник Блез Матюиди недолго оставался без работы после расставания с "Ювентусом". На следующий день после ухода из итальянского клуба он стал игроком "Интер Майами", который принадлежит бывшей звезде сборной Англии Дэвиду Бекхэму. Об этом сообщил официальный сайт клуба. Напомним, что этой весной Матюиди перенес коронавирус и долго лечился.

"Я очень рад приветствовать моего друга Блеза Матюиди в "Интере". Он одаренный игрок и замечательный человек. Иметь в составе чемпиона мира – важный момент и для владельцев клуба, и для болельщиков. То, что в команду пришел мой бывший одноклубник, – особенный момент для меня", – отметил Дэвид Бекхэм, успевший поиграть с Матюиди в "ПСЖ".

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Условия соглашения Бекхэма с французским полузащитником не разглашаются, но известно, что Матюиди будет играть под номером 8. При этом хавбек стал первым действующим чемпионом мира в истории MLS. А "Интер" возобновит сезон 22 августа.

А в составе "Старой Синьоры" француз выиграл пять титулов: три чемпионства, Кубок и Суперкубок Италии. В футболке "Ювентуса" Блез Матюиди отыграл 133 поединка, отметившись восемью голами и семью результативными передачами.

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Смотрите, как Матюиди забивал за "Ювентус"

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