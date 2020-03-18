Беларусь играет в футбол вопреки коронавирусу. Самый дорогой там – изгой из Украины

Защитника брестского "Динамо" Хачериди оценивают в 1,75 млн евро. Милевского нет даже в ТОП-100

Украинский защитник "Динамо" (Брест) 32-летний Евгений Хачериди – самый дорогой футболист чемпионата Беларуси по версии Transfermarkt. Аналитики портала оценили экс-киевлянина в 1,75 млн евро. Напомним, коронавирус не остановил чемпионат Беларуси. "Вышэйшая" лига стартует 19 марта. Ожидается, что первый тур пройдет со зрителями.

Самая высокая цена на Хачериди была в январе 2014-го. Тогда Евгений стоил 9 млн евро. Однако, несмотря на такое "проседание" цены изгоя из Украины, по стоимости он остается топом – по крайней мере, в Беларуси.

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Второе место по оценочной стоимости в чемпионате Беларуси делят сразу три футболиста, среди них и украинец – одноклубник Хачериди по брестскому "Динамо" Александр Нойок, который оценен в 1,5 млн евро.

Смотрите, как Хачериди забивал в Украине

Также в ТОП-50 самых дорогих футболистов чемпионата Беларуси входят украинцы Дмитрий Билоног (550 тысяч), Артем Сухоцкий (500) и Александр Васильев (500). При этом вице-капитан брестского "Динамо" 35-летний Артем Милевский, которого оценивают в 100 тыс. евро, не попал даже в первую сотню.

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Отметим, что две недели назад команда Милевского и Хачериди взяла Суперкубок Беларуси. В матче за трофей брестское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" Юрия Вернидуба.

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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