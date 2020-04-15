Беларусь сдалась: старт женского чемпионата по футболу отложили из-за коронавируса

Беларусь все же отказывается от футбола в связи с пандемией коронавируса. Правда, ограничение касается только женского футбола. Как сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола, старт чемпионата среди женских команд сезона 2020 года пришлось перенести из-за карантина. Турнир должен был стартовать 16 апреля.

"Данное решение принято в связи с тем, что несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями вируса COVID-19. Таким образом, старт чемпионата Республики Беларусь среди женских команд сезона 2020 года отложен до дальнейшего уведомления", – говорится в заявлении.

Ранее мы писали, что Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук отреагировал на страхи Милевского по поводу коронавируса. Беларусь намерена и дальше играть в футбол – несмотря на 33 летальных случая и опасения украинского футболиста.

Накануне выступающий в брестском "Динамо" Милевский заявил, что ему страшновато ехать в Витебск на матч 18 апреля из-за вспышки коронавируса в этом городе.

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