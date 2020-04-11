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Беларусь "жжет" во время пандемии: футболист "Слуцка" застрял в рекламном щите по ходу матча

11 апреля, 22:39

Богдан Юрков

Нападающий Артем Сердюк разорвал своей бутсой букву "К", после чего долго не мог выбраться из западни

Чемпионат Беларуси по футболу, единственный в Европе, где команды продолжают играть в условиях пандемии коронавируса, подарил болельщикам невероятно курьезную ситуацию. Она произошла в матче четвертого тура между "Слуцком" и "Витебском", который завершился со счетом 1:1.

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На последней минуте добавленного времени поединка с "Витебском" российский нападающий "Слуцка" Артем Сердюк погнался за мячом и, не сумев его догнать, на высокой скорости влетел в рекламный щит за пределами поля, застряв в нем правой ногой.

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Беларусь. Футболист застрял в щите Видео: Беларусь 5

На этом щите красовалась реклама газеты "Слуцкий край", однако форвард Артем Сердюк его испортил, сделав дырку в первой из двух букв "К". Футболист явно не ожидал, что попадет в такую западню – ему понадобилось не менее десяти секунд, чтобы из нее выбраться.

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Напомним, чтокоронавирус до лампочки и Таджикистану: в продолжающемся там чемпионате был забит сумасшедший гол "ножницами". Шедевральным взятием ворот соперника отличился подопечный украинского тренера Виталия Левченко из команды "Истиклол" (Душанбе).

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чемпионат Беларуси курьезное видео Слуцк Беларусь Артем Сердюк

Источник: Сегодня|Спорт

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