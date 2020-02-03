Белая вечеринка Неймара во Дворце Токио вывела из себя тренера "ПСЖ"

Белый праздник Неймара / Фото: Twitter

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар заранее отпраздновал свой день рождения, закатив масштабную вечеринку во Франции. Об этом сообщает британский таблоид The Sun. 5 февраля звезде футбола исполнится 28 лет. Ранее мы писали, что Неймару за финт "радугу" показали желтую карточку.

Мероприятие состоялось в модном парижском клубе YoYo, расположенном во Дворце Токио всего в нескольких минутах ходьбы от Эйфелевой башни. Согласно дресс-коду именинника, все гости были одеты в белое. На вечеринку Неймар пригласил как своих одноклубников по "ПСЖ" – Кавани, Вератти, Ди Марию, так и звезд шоу-бизнеса и близких друзей.

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А вот главный тренер парижан Томас Тухель раскритиковал вечеринку бразильца, поскольку Неймар решил провести ее всего за два дня до матча против "Нанта". Немецкий специалист считает, что подобное празднование отвлекает игроков от тренировок.

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Напомним, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году. В текущем сезоне бразильский форвард провел 13 матчей в составе парижского гранда, забив 13 голов и сделав пять результативных передач.

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