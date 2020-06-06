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Беленюк стал журналистом, Бех ушла в баскетбол, Левченко – в модели, Ризатдинова – в поля: соцсети спорта

6 июня, 16:06

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинские атлеты активно встретили теплую погоду и профессиональный праздник журналистов

За минувшие сутки наши звездные спортсмены активно и весело общались с миром в социальных сетях. Особенно радостно отреагировали на наконец-то наступившее лето девушки. А мужчины шутили и рассказывали о футбольных делах. Например, вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко получил подарок от коллеги из "Манчестер Сити".

Второй по популярности украинский спортсмен в Instagram (после боксера Василия Ломаченко), футболист Александр Зинченко, показал, как он старательно тренируется в форме "Манчестер Сити". "В процессе", – подписал фото игрок сборной. Накануне же Зинченко пошутил над Милевским.

INSTAGRAM

Борец, чемпион и депутат Жан Беленюк вспомнил, как он пробовал себя в роли журналиста, беря интервью у молодой дзюдоистки Дарьи Белодед на Кубке Стеллы Захоровой по спортивной гимнастике в присутствии Олега Верняева. Получилось смешно. Но Жан поздравил журналистов с их профессиональным праздником.

INSTAGRAM

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Сама же Даша Белодед рассказала, как сильно она соскучилась по соревнованиям. А в "истории" выложила фото себя в летнем наряде и стола со свежими овощами и ягодами.

INSTAGRAM

"Какой замечательный день!" Так восхитилась сегодня солнечной и теплой погодой гимнастка Анна Ризатдинова.

INSTAGRAM

Ее поддержала легкоатлетка-красавица Марина Бех-Романчук, которая решила попробовать себя в роли баскетболистки:

"Наконец-то у нас погода похожа на настоящее лето. И это классное время для игр".

INSTAGRAM

Прыгунья в высоту Юлия Левченко похвасталась новыми фото в качестве модели

INSTAGRAM

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Читайте о том, что бабушка Свитолиной влюбила Монфиса в украинский борщ.

Смотрите, как Беленюк висел вниз головой и со смехом занимался рекламой

Жан Беленюк висит вниз головой

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