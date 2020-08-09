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Бельгия, которая первой пала под натиском коронавируса, возобновила чемпионат, а украинец отметился голом

9 августа, 23:39

Елена Павлова Елена Павлова

Пластун забил за "Гент" после розыгрыша углового

Сегодня в первом туре нового сезона чемпионата Бельгии самая украинская команда турнира "Гент" на выезде проиграла "Сент-Труйдену" со счетом 1:2. А ранее мы сообщали, что украинцы забили три гола в товарищеском матче вице-чемпиона Бельгии.

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Отметим, что все три украинских легионера "Буйволов" – Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук – появились на поле в стартовом составе, но так и не помогли команде выиграть. Правда, на счету Пластуна единственный гол "Гента" на 43-й минуте встречи — после розыгрыша углового защитник удачно сыграл на добивании и сравнял счет.

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Роман Яремчук в атаке/Фото kaagent.be

Роман Яремчук в атаке/Фото kaagent.be

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Тем не менее Игорь и Роман Безус были заменены на 63-й и 64-й минутах соответственно, а вот Яремчук провел на поле весь матч, но так и не отметился в воротах соперника.

Напомним, что чемпионат Бельгии был завершен досрочнов апреле, а "Генту" достались серебряные медали. Чемпионом же страны стал "Брюгге", за который выступает украинец Эдуард Соболь.

В летнее межсезонье в Бельгию оправился еще один украинец – экс-игрок "Динамо" и "Зари" Богдан Михайличенко. Смотрите, как "Андерлехт" эпично представил своего украинского новичка.

Смотрите, как Пластун ранее забивал за "Гент"

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гол чемпионат Бельгии Игорь Пластун Гент Бельгия Сент-Трюйден
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