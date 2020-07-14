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Бельгийский клуб отказывается продавать форварда сборной Украины европейским грандам

14 июля, 16:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Гент" хочет сохранить Романа Яремчука на Лигу чемпионов

Украинский нападающий Роман Яремчук, похоже, останется в "Генте" и на следующий сезон 2020/2021. Его клуб, который занял второе место в чемпионате Бельгии, имеет серьезные цели на будущее. На днях основной нападающий сборной Украины снова травмировался, отыграв всего пять минут в матче.

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Интерес к Яремчуку, как и к некоторым другим футболистам "Гента", проявляют известные европейские клубы. Однак, как пишет бельгийское издание HLN, серебряный призер бельгийского первенства имеет хорошую финансовую базу и, не чувствуя потребности во вливаниях, собирается проявить себя на внутренней и международной арене. Команда выступит в отборе Лиги чемпионов и хочет пробиться в групповой турнир. А для этого нужны квалифицированные кадры – такие как Яремчук.

Сам уроженец Львова также заявлял, что не стремится как можно быстрее покинуть "Гент". В клубе его все устраивает, он имеет возможность рости, чувствует к себе доверие, так что готов оставаться там и далее. Контракт Яремчука рассчитан до 2023 года. А недавно украинский футболист из Бельгии привез сына на море в Одессу.

Смотрите, как Роман забивал за "Гент" в ворота "Антверпена" в чемпионате Бельгии

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