Белградская яма: стало известно, где Сербия примет Украину в матче отбора на Евро-2020

Ранее, наша сборная еще ни разу не выступала на этой арене

Стадион Райко Митич.

Отборочный матч Евро-2020, в котором сборная Сербии примет команду Украины состоится на стадионе Райко Митич в Белграде. Это домашняя арена клуба "Црвена Звезда", которая вмещает 55 тысяч болельщиков. Особенностью конструкции стадиона является то, что он расположен в огромном котловане. Игра состоится 17 ноября. Ранее национальная сборная Украины никогда не выступала на этом стадионе.

Что касается наших клубов, то в последний раз здесь играл одесский "Черноморец", который в 2013 году разошелся с "Црвеной Звездой" миром со счетом 0:0. После четырех туров отбора сборная Украины занимает первое место в своей группе с десятью очками. Следующий матч команда Андрея Шевченко проведет седьмого сентября на выезде против команды Литвы.

Кстати, вингер "Динамо" признался, за какую сборную намерен выступать на взрослом уровне. В начале лета Георгий Цитаишвили стал героем молодежного чемпионата мира, забив в золотом финале с Южной Кореей.

Также добавим, что сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 25 июля обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины сохранила свое место в топ-25.

Смотрите поединок Украины и Люксембурга:

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