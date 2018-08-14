Белорусский БАТЭ сыграет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Клуб из Борисова в ответном матче сыграл вничью с азербайджанским "Карабахом"

Белорусский БАТЭ вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей азербайджанский "Карабах". Во вторник в Борисове соперники провели ответную игру третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, которая завершилась со счетом 1:1. У БАТЭ забил Мирко Иванич (20-я минута), в составе "Карабаха" отличился Мичел (54). На 77-й минуте в составе "Карабаха" за вторую желтую карточку был удален Инносент Эмегхара. В первом матче белорусский клуб был сильнее со счетом 1:0.

Соперником БАТЭ за выход в групповую стадию Лиги чемпионов станет голландский ПСВ. "Карабах" продолжит участие в еврокубках в раунде плей-офф Лиги Европы.

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