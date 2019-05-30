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Бенефис Цыганкова и 60-я победа Хацкевича: обзор матча "Александрия" – "Динамо"

30 мая, 22:35

Голы и лучшие моменты матча второй и третьей команд Премьер-лиги в Александрии

Киевское "Динамо" завершило сезон победой над "Александрией" в 32-м туре чемпионата Украины. Киевляне на выезде отгрузили сопернику два гола,ю несмотря на то, что более часа играли в меньшинстве – АЛибеков заработал красную карточку.

Героем встречи стал Виктор Цыганков, оформивший дубль. Правда, этого не хватило, чтобы обойти Жуниора Мораеса в гонке бомбардиров чемпионата Украины. Отметим, что эта победа стала для "Динамо" 60-й во всех турнирах под руководством Александра Хацкевича.

"Александрия" – "Динамо" – 0:2
Голы: Цыганков (21, 69)

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бухал, Бабогло, Лучкевич, Запорожан (Дедечко, 65), Ковалец (Пономарь, 74), Банада, Протасов, Задерака (Шастал, 70), Ситало.

"Динамо": Бущан, Шабанов, Бурда, Миколенко, Кендзера (Шапаренко, 27), де Пена, Шепелев, Цыганков, Алибеков, Русин (Кравченко, 35), Беседин (Дуэлунд, 88).

Предупреждения: Запорожан (20), Алибеков (24), Бабогло (26), Пономарь (85).

Удаление: Алибеков (32).

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Александрия

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Сегодня|Спорт

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