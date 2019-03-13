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Бенефис Роналду: обзор чумового матча "Ювентус" – "Атлетико" в Лиге чемпионов

Сегодня, 00:18

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Турине

Бенефис Роналду: обзор чумового матча "Ювентус" – "Атлетико" в Лиге чемпионов Футбол Голы и лучшие моменты ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Турине

Криштиану Роналду стал героем ответной встречи между "Ювентусом" и "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч на "Ювентус Стэдиум" завершился разгромной победой хозяев поля – 3:0. До сегодняшней встречи туринцы ни разу не забивали в ворота мадридского клуба. На нашем сайте есть онлайн матча "Ювентус" – "Атлетико" с подробным описанием всех опасных моментов.

Криштиану Роналду открыл счет в середине первого тайма, переиграв на втором этаже Хуанрфрана. Во втором тайме португалец снова отличился ударом гололво, но на этот раз на помощь рефери пришла система определения взятия ворот, которая показала, точ мяч пересе линию после удара Роналду и сейва Облака.

А третий гол в матче был забит после пенальти, который заработал Бернардески. Его в собственной штрафной завали Анхель Корреа, вышедший незадолго до этого на замену. К точке подошел Роналду и четко развел мяч и вратаря по углам. Кстати, после первого матча Криштиану Роналду, освистываемый мадридскими фанатами, напомнил всем, что у него пять побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" – ноль. Сегодня португалец снова празднует.

"Ювентус" – "Атлетико" – 3:0
Голы: Роналду (27, 49, 86, пен)

"Ювентус": Шченсны, Кьеллини, Бонуччи, Жоау Канселу, Джан, Спинаццола (Дибала, 67), Матюиди, Пьянич, Бернардески, Манджукич (Кин, 80), Роналду.

"Атлетико": Облак, Хименес, Хуанфран, Арьяс (Витоло, 77), Годин, Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Лемар (Корреа, 57), Мората, Гризманн.

Предупреждения: Бернардески (64), Хуанфран (73), Хименес (86), Витоло (90+1)

Сейчас Криштиану Роналду находится в сумасшедшей форме, а ведь в конце марта сборной Украины встречаться с Португалией в отборе на Евро-2020. Мы уже писали, что Португалия примет Украину в отборе на Евро-2020 на самом вместительном стадионе страны.

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Тег видео, Лига чемпионов, Атлетико Мадрид, Криштиану Роналду, Ювентус Турин

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