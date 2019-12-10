"Бенфика" – "Зенит": где смотреть матч команды Ракицкого, рвущейся в плей-офф Лиги чемпионов

"Бенфика" и "Зенит" будут биться за второе место в группе

К последнему туру группового этапа одной из самых интригующих остается ситуация в квартете G. Немецкий "Лейпциг" уже гарантировал себе место в плей-офф, а вот на вторую путевку претендуют три оставшиеся команды. Очень многое, если не все, решится в Португалии. Онлайн матча "Бенфика" – "Зенит" уже стартовал на нашем сайте.

Лиссабонская команда, хоть и отстает от питерской на три очка, в случае победы имеет шансы зацепиться за второе место в группе. Одновременно с этим поединком во Франции встретятся "Лион" и "Лейпциг". Клубу из Лиона необходимо сыграть лучше, чем "Зенит", чтобы потеснить россиян со второй ступеньки. "Лион" – "Лейпциг" онлайн встречи уже идет на нашем сайте.

Реклама

В Украине в прямом эфире смотреть матч "Бенфика" – "Зенит" с 22:00 можно только на платформе OLL.TV. Или же следить за перекличкой на канале "Футбол 1".

При наличии спутниковой "тарелки" можно найти поединок на зарубежных каналах: португальском TVi, российском "Матч ТВ", чешском "О2TV Sport 6", польском "Polsat Sport Premium 5" и других.

Смотрите обзор первого матча соперников в Питере, в котором победили хозяева со счетом 3:1.

-

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама