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"Бенфика" – "Зенит": где смотреть матч команды Ракицкого, рвущейся в плей-офф Лиги чемпионов

10 декабря, 16:33

В группе G в шестом туре решается судьба второго места

"Бенфика" и "Зенит" будут биться за второе место в группе

"Бенфика" и "Зенит" будут биться за второе место в группе

К последнему туру группового этапа одной из самых интригующих остается ситуация в квартете G. Немецкий "Лейпциг" уже гарантировал себе место в плей-офф, а вот на вторую путевку претендуют три оставшиеся команды. Очень многое, если не все, решится в Португалии. Онлайн матча "Бенфика" – "Зенит" уже стартовал на нашем сайте.

Лиссабонская команда, хоть и отстает от питерской на три очка, в случае победы имеет шансы зацепиться за второе место в группе. Одновременно с этим поединком во Франции встретятся "Лион" и "Лейпциг". Клубу из Лиона необходимо сыграть лучше, чем "Зенит", чтобы потеснить россиян со второй ступеньки. "Лион" – "Лейпциг" онлайн встречи уже идет на нашем сайте.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛейпцигЛейпцигЛей
5
3
1
1
8
6
2
10
Забитые 8
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В В П В
2
ЗенитЗенитЗен
5
2
1
2
7
6
1
7
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница 1
Результаты последних матчей: В П П В Н
3
ЛионЛионЛио
5
2
1
2
7
6
1
7
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница 1
Результаты последних матчей: П В П В Н
4
БенфикаБенфикаБен
5
1
1
3
7
11
-4
4
Забитые 7
Пропущеные 11
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П В П П

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В Украине в прямом эфире смотреть матч "Бенфика" – "Зенит" с 22:00 можно только на платформе OLL.TV. Или же следить за перекличкой на канале "Футбол 1".

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При наличии спутниковой "тарелки" можно найти поединок на зарубежных каналах: португальском TVi, российском "Матч ТВ", чешском "О2TV Sport 6", польском "Polsat Sport Premium 5" и других.

Смотрите обзор первого матча соперников в Питере, в котором победили хозяева со счетом 3:1.

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