"Бенфике" грозит отстранение от еврокубков на три года

Лиссабонская "Бенфика" может быть дисквалифицирована и отстранена от участия в еврокубках на три года, сообщает The Sun. Против португальского клуба будет проведено расследование. Как утверждает прокурор города Лиссабон, представители "Бенфики" подозреваются в коррупции и попытках незаконно получить секретную информацию о ходе расследования по делу одного из конкурентов клуба по чемпионату Португалии.

В адрес "Бенфики" уже выдвинуты обвинения по 30 случаям коррупции, лжесвидетельствования и финансовых махинаций. Сторона обвинения требует отстранить клуб от участия во всех турнирах на срок от шести месяцев до трех лет. Теперь суд должен решить вопрос о степени серьезности выдвинутых обвинений. Тем не менее, даже если дело дойдет до суда, то на расследование может уйти несколько лет.

О начале собственного расследования уже заявила португальская федерация футбола. Президент "Бенфики" Луис Фелипе Виейра уверен, что клуб сделает все возможное, чтобы доказать свою невиновность.

В сезоне-2018/19 "Бенфика" сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов против "Баварии", "Аякса" и АЕК.