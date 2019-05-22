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Беременная девушка знаменитого футболиста показала голое фото в Instagram

22 мая, 19:01

Модель и юрист Сара Кохан скоро подарит ребенка одному из самых известных футболистов Южной Америки

Хавьер Эрнандес и Сара Кохан
Хавьер Эрнандес и Сара Кохан. Фото: Instagram

Мексиканский одноклубник Андрея Ярмоленко – нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес – в скором времени должен стать отцом. Его девушка, Сара Кохан, на позднем сроке беременности. Тем не менее, эффектная модель и юрист, как она сама себя назвала в социальных сетях, продолжает показывать весьма откровенные фотографии. В Instagram у Сары почти полтора миллиона подписчиков – этого почти хватило бы, чтобы войти в ТОП-10 самых популярных спортсменок. Но Сара – не спортсменка.


Сара кохан – жена футболиста Чичарито

Фотография девушки Чичарито за час собрала 20 тысяч "лайков" и более двух сотен комментариев! На аккаунт Сары в Instagram подписана даже девушка Криштиану Роналду – Джорджина Родригес. На новом фото Кохан в этой социальной сети она изображена полностью голой. Отметим, что сам футболист недавно кардинально сменил имидж, покрасив волосы в ярко-оранжевый цвет.

Ранее в марте мы писали, что Сара Кохан сфотографировалась обнаженной на шестом месяце беременности. Тогда девушка Чичарито сфотографировалась полностью обнаженной, ее тело прикрывала только прозрачная накидка.

Ранее segodnya.ua сообщали, что жена украинского футболиста в откровенном наряде рассуждала о вульгарности. Жена Николая Морозюка считает, что вульгарность девушки зависит не от наряда.


Ирина Морозюк

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Тег девушка, Хавьер Эрнандес, WAGs

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Сегодня|Спорт

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