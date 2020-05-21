Беременная жена легенды украинского футбола 70-летнего Конькова показала первые фото с "животиком"

Жена бывшего президента Украинской ассоциации футбола, обладателя Кубка кубков и Суперкубка-1975 Анатолия Конькова Мария показала первые фото с животиком после того, как на днях рассекретила свою беременность. Как мы писали ранее, Коньков в 70 лет станет отцом.Пол ребенка супруга знаменитого в прошлом футболиста "Динамо" и "Шахтера", которая вдвое его моложе, пока не называет.

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"Никогда не считала беременность положением каким-то особенным и "привилегированным". Положение и положение, вполне естественное и никак не оправдывает вот эти все "приколы" типа капризов, перепадов настроения и сложностей беременных дам, требующих понимания, внимания и снисхождения всех окружающих, – написала у себя в Instagram Мария Конькова. – Вчера в магазине продавец на мою просьбу засуетилась: "Не уверена, что есть, но подождите, я поищу, вам же отказывать нельзя". Честно? Я так и не поняла, что она имела в виду, пока мне следом не уступили очередь на кассе... Новость о пополнении у знакомых и друзей всегда вызывала у меня ровную реакцию: "О,поздравляю". Это я к чему. Новый человек в моей семье – это моя запредельная радость. Но то, что это так обрадовало даже мало знакомых, для меня неожиданно и очень приятно. Спасибо, френдс, ваши поздравляшки и целовашки прилетели прямо в сердце"

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"Тебе беременность очень идет", – пишут Марии Коньковой ее фолловеры. А одна из подписчиц отметила: "Ты что, не знаешь примету? Нельзя отказывать беременным, а то мыши заведутся" – на что супруга бывшего босса украинского футбола ответила: "Ахахаха) Так вот оно что! Не знала, честно"

Отметим, что 70-летний Анатолий Коньков и его супруга Мария (до замужества – Раупова) вместе уже семь лет. "Но кто эти годы считает?" – говорит Мария. Поженились они весной 2017 года, венчались в Киево-Печерской лавре.

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