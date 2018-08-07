Бернард подпишет контракт с "Эвертоном" с космической зарплатой

Сегодня, 10:32

Бразильский футболист близок к подписанию контракта с английским клубом

Бернард. Фото AFP
Бернард. Фото AFP

Английский "Эвертон" подпишет с экс-полузащитником донецкого "Шахтера" Бернардом контракт на 4 года, сообщает GloboEsporte. Зарплата 25-летнего бразильца будет составлять 6 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что Бернард близок к договоренности с "Миланом", который предлагал ему 3,5 млн евро в год.

Ожидается, что игрок вскоре прибудет в Ливерпуль, где пройдет медицинское обследование перед представлением.

Ранее сообщалось, что Бернард может стать одноклубником Ярмоленко в "Вест Хэме". Они предлагали ему 7 миллионов евро за подписание контракта и зарплату в размере 4 миллиона евро в год.

Напомним, Бернард перебрался в "Шахтер" из "Атлетико Минейро" летом 2013 года за рекордные для донецкого клуба 25 миллионов евро. В составе "горняков" бразилец провел 157 матчей и забил 28 голов. Вместе с командой Бернард по три раза завоевывал золотые медали чемпионата Украины, Кубок и Суперкубок страны. После завершения контракта с донецким клубом Бернард трогательно попрощался с "Шахтером".

Кстати, хоть Бернарда уже и нет в клубе, он все же получил медаль чемпиона Украины прошлого сезона, которые "Шахтеру" вручили в Доме Футбола.
футбол, чемпионат Англии, Эвертон, Бернард

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Сегодня|Спорт

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