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Берт Ван Марвейк стал у руля уже четвертой национальной сборной

Сегодня, 23:43

Голландский специалист возглавил сборную Объединенных Арабских Эмиратов

Берт ван Марвейк
Берт ван Марвейк. Фото: Getty Images
Берт Ван Марвейк стал у руля уже четвертой национальной сборной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2b2/9c1/5c92b29c1f3d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2b2/9c1/5c92b29c1f3d6.jpg Футбол Голландский специалист возглавил сборную Объединенных Арабских Эмиратов

Голландский специалист Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной Объединенных Арабских Эмиратов. Последним местом работы 66-летнего специалиста была сборная Австралии, которая не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2018 года, набрав одно очко после трех матчей и заняв последнее место в группе. После неудачи на ЧМ-2018 Берт ван Марвейк с радостью объявил об уходе из команды. "Что касается будущего, пока не знаю, что буду делать. Мне очень понравилось работать со сборной, но я даже рад, что снова свободен", – говорил он тогда.

Ван Марвейк ранее тренировал сборную Голландии. На ЧМ-2010 завоевал с командой серебряные медали. Также ван Марвейк тренировал сборную Саудовской Аравии в 2015-17 годах. Кроме того, голландский тренер ранее работал с клубами "Фейеноорд", "Боруссия" Дортмунд и "Гамбург".

Сборная ОАЭ проиграла в полуфинале Кубка Азии (2019) будущему победителю турниру – Катару (0:4).

Ранее Жозе Моуринью рассказал, когда вернется к тренерской работе. Знаменитый португальский специалист хочет возобновить карьеру в июне этого года, и он уже отклонил несколько предложений.

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Тег тренер, Берт ван Марвейк, сборная ОАЭ

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Источники:

AFP , Сегодня|Спорт

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