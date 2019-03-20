Берт Ван Марвейк стал у руля уже четвертой национальной сборной

Голландский специалист возглавил сборную Объединенных Арабских Эмиратов

Берт ван Марвейк. Фото: Getty Images

Берт Ван Марвейк стал у руля уже четвертой национальной сборной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2b2/9c1/5c92b29c1f3d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2b2/9c1/5c92b29c1f3d6.jpg 2019-03-20T23:43:32+02:00 Футбол Голландский специалист возглавил сборную Объединенных Арабских Эмиратов

Голландский специалист Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной Объединенных Арабских Эмиратов. Последним местом работы 66-летнего специалиста была сборная Австралии, которая не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2018 года, набрав одно очко после трех матчей и заняв последнее место в группе. После неудачи на ЧМ-2018 Берт ван Марвейк с радостью объявил об уходе из команды. "Что касается будущего, пока не знаю, что буду делать. Мне очень понравилось работать со сборной, но я даже рад, что снова свободен", – говорил он тогда.

Ван Марвейк ранее тренировал сборную Голландии. На ЧМ-2010 завоевал с командой серебряные медали. Также ван Марвейк тренировал сборную Саудовской Аравии в 2015-17 годах. Кроме того, голландский тренер ранее работал с клубами "Фейеноорд", "Боруссия" Дортмунд и "Гамбург".

Сборная ОАЭ проиграла в полуфинале Кубка Азии (2019) будущему победителю турниру – Катару (0:4).

Ранее Жозе Моуринью рассказал, когда вернется к тренерской работе. Знаменитый португальский специалист хочет возобновить карьеру в июне этого года, и он уже отклонил несколько предложений.

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Источники: AFP , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.