Бешеная форма Роналду и фартовый стадион: что нужно знать о сопернике сборной Украины

В пятницу сборная Украины сыграет с чемпионом Европы на "Да Луж", где португальцы выносят всех шесть лет

Криштиану Роналду забил 19 голов в Серии А и 4 в Лиге чемпионов. Фото: AFP

Бешеная форма Роналду и фартовый стадион: что нужно знать о сопернике сборной Украины Кирилл Круторогов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/33c/405/5c933c4050f83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/33c/405/5c933c4050f83.jpg 2019-03-21T09:29:00+02:00 Футбол В пятницу сборная Украины сыграет с чемпионом Европы на "Да Луж", где португальцы выносят всех шесть лет

В пятницу сборная Украины стартует в отборе на Евро-2020 матчем в Португалии. И вот что нужно знать о сопернике.

Все еще чемпионы Европы. Наш первый соперник по отбору на Евро-2020 — действующий чемпион континента. С их триумфа во Франции прошло почти три года. У руля команды по-прежнему Фернанду Сантуш, которому уже 64 года. И на матч против нашей сборной он вызвал сразу десятерых чемпионов Европы: Руй Патрисиу, Пепе, Фонте, Геррейру, Моутиньо, Вильяма Карвалью, Жоау Мариу, Данилу, Рафу Сильву и Роналду.

Смена поколений. Нельзя не обратить внимание, что португальцы взяли курс на омоложение состава. Из 25 вызванных Фернанду Сантушем только шестерым футболистам перевалило за 30 (Руй Патрисиу, Бету, Пепе, Фонте, Моутиньо и Роналду), причем двое из них — вратари. Еще 12 игроков — не старше 25 лет, а это значит, что у каждого из них впереди сразу несколько циклов чемпионатов Европы и мира.

Успех в Лиге наций. Групповой этап дебютного розыгрыша этого турнира покорился сборной Португалии. Они не пропустили ни гола от итальянцев (1:0, 0:0) и ни разу не проиграли полякам (1:1, 3:2). Летом они поборются за путевку на Евро-2020, приняв участие в "Финале четырех", где встретятся со сборной Швейцарии, а затем с кем-то из пары Голландия — Англия. Причем все матчи пройдут у них дома — в Порту на "Драгау" и Гимарайше на "Афонсу Энрикише".

Возвращение Роналду. Капитан и рекордсмен сборной по матчам в ее составе (154) и голам (85) не вызывался с чемпионата мира. Такое решение он принял, чтобы как можно лучше адаптироваться в "Ювентусе", куда перешел из "Реала" прошлым летом. Криштиану пропустил шесть матчей сборной (два "товарняка" и четыре игры Лиги наций), и ни в одном команда без него не проиграла. Сейчас его дела в Турине складываются отлично, Роналду стремится получить шестой "Золотой мяч" и готов доказывать свое величие еще и в матчах сборной. Андрей Шевченко уже думает над нейтрализацией главной звезды нашего ближайшего соперника: "Роналду находится в великолепной форме. Наверное, мы должны заниматься командным противодействием. Я не вижу шансов сыграть с ним индивидуально. Мы должны отталкиваться от командной игры. Именно к игре с Португалией у нас будут небольшие изменения. Будем искать стратегии, чтобы убрать Роналду подальше от ворот".

Кого отсеяли. После чемпионата мира не получали вызова в сборную ветераны Куарежма, Бруну Алвеш и Мануэль Фернандеш. Еще семерых футболистов Фернанду Сантуш отсеял по сравнению с последним матчем прошлого года против поляков: Клаудиу Рамоса, Седрика, Нету, Кевина Родригеша, Ренату Саншеша, Эдера и Бруму.

Потенциальные дебютанты. В этот раз их немного. Голкипера "Олимпиакоса" Жозе Са мы вряд ли увидим в пятничном матче, он вызван на роль третьего вратаря. Диогу Жота играет в "Вулверхэмптоне" слева в полузащите, на его счету 7 голов и 5 ассистов в АПЛ и Кубке Англии. Но в сборной на его позиции серьезная конкуренция. А вот вундеркинд из "Бенфики" Жуан Фелиш вызывает большой интерес. Его называют "вторым Роналду". Он воспитанник "Бенфики" и проводит только первый сезон в роли полноценного игрока основной команды. Но как! 19-летний футболист, который преимущество играет под нападающим, но может действовать на всех позициях в атаке, в 18 матчах чемпионата Португалии забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. Плюс Диего Соуза, о котором — отдельно.

Натурализованный бразилец. У нас накануне встречи с португальцами получил украинский паспорт и был вызван в сборную Жуниор Мораес. У нашего соперника есть похожий пример. 190-сантиметровому форварду Диего Соузе — 29. Он родился в бразильском Сан-Луисе, начинал свою карьеру на родине, но в 2010-м перешел в "Лейшоеш", с тех пор играет в Португалии. В его карьере были "Тондела", "Портимоненше" и "Маритиму". В 2017-м он стал игроком "Браги", в первом сезоне чаще оставался в запасе, а в нынешнем сезоне расцвел — 19 голов и 7 ассистов в 34 матчах всех турниров. Интересно, что в плане суммарной результативности Диего Соуза — в тройке лидеров среди бразильцев, выступающих в Европе. Лучше него только Неймар и… Жуниор Мораес.

Кто в форме. Конечно, потрясает Роналду — 19 голов в Серии А и 4 в Лиге чемпионов. Фантастический хет-трик в ворота "Атлетико", которым он снова заставил восторгаться собой и своими возможностями. Уверенно чувствует себя в "МанСити" Бернарду Сильва — 10 голов и 11 ассистов в 41 матче всех турниров. Ждем его встречу на поле с одноклубником Александром Зинченко. Прекрасный сезон проводит центрхав "Спортинга" Бруну Фернандеш (43 матча, 24 гола, 14 ассистов). Пицци из "Бенфики" забил 10 голов и сделал 19 результативных передач в 44 матчах. А потенциальный дебютант, уже упомянутый 19-летний Жуан Фелиш — предмет споров топ-клубов в ближайшее трансферное окно. Сумму его трансфера оценивают в 80—100 миллионов евро, а в очереди толкаются "Ювентус", "МанСити" и "Барселона". Да и вообще, на минутку, 12 футболистов из 25, вызванных Сантушем, продолжают бороться за два главных еврокубковых трофея — ЛЧ и ЛЕ.

Схема игры. Фернанду Сантуш задействует две схемы — 4-3-3 и 4-1-4-1. Судя по матчам Лиги наций, первые три из которых команда играла практически идентичным составом и лишь в четвертом, не решающим турнирных вопросов, были использованы другие футболисты, стартовый состав сборной Португалии фактически сформирован. Неопределенность была разве что в выборе между Брумой и Рафой Сильвой слева в атаке. При наличии Криштиану Роналду неопределенность в этой позиции исчезнет. Ориентировочный состав: Патрисиу — Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Руй Мариу — Рубен Навеш, Пицци, Вильям Карвалью — Бернарду Сильва, К. Роналду, Адриен Сильва.

Wyscout. Сравниваем статистику в матчах сборной Португалии (первая цифра) и сборной Украины (вторая цифра) за год, с марта 2018-го. Соотношение показателя xG, expected goals (1,37 — 1,32 за матч) к забитым голам (1,47 — 1,3) говорит о том, что фактически и португальцы, и мы реализовали все свои голевые моменты — ни больше ни меньше. Команда Андрея Шевченко несколько больше владела мячом в своих матчах, нежели португальцы (53% — 56%), выполняла больше передач (495 — 514), но при этом точность была равной (86,7% — 86,6%). Наши ребята участвовали в меньшем числе единоборств (199 — 186), но делали это чуть качественней (38,7% — 41,1% выигранных).

Фартовость стадиона. Сборная Португалии примет Украину в Лиссабоне на "Стадионе света", как переводится "Эштадиу да Луж", для нее это 20-й матч на этой арене. В 15 хозяева побеждали, дважды сыграли вничью и еще дважды проиграли (в том числе финал домашнего Евро-2004 грекам). В последних 8 матчах на "Да Луж" с июня 2013-го Португалия исключительно побеждала.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Бешеная форма Роналду и фартовый стадион: что нужно знать о сопернике сборной Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Кирилл Круторогов Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.