"Бешеный" собирается вернуться в футбол по просьбе своего сына

Известный аргентинский нападающий Эсекиэль Лавесси может возобновить спортивную карьеру по просьбе своего сына. По информации Clarin, 35-летний футболист может подписать контракт с аргентинским клубом "Росарио Сентраль". Ранее игрока с самой большой зарплатой в мире обвиняли в расизме.

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Провести сезон за "Росарио Сентраль" Лавесси попросил сын Томас, который болеет за эту команду. Сам форвард сначала хочет оценить свою форму перед тем, как принять решение о возвращении на футбольное поле.

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Напомним, что Эсекиэль Лавесси по кличке "Бешеный" неожиданно закончил играть всего в 34 года, о чем заявил буквально в конце 2019 года. Бомбардир "Наполи" и "ПСЖ" в 2016-м переехал в китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун" и с зарплатой в 28 миллионов евро стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Видимо, после трех лет на таком окладе мотивации продолжать играть у него больше не нашлось.

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Ранее игрок выступал за "Эстудиантес", "Дженоа", "Сан-Лоренсо", "Наполи" и ПСЖ. За сборную Аргентины сыграл 51 матч и забил девять мячей. Лавесси является трехкратным чемпионом Франции, а также двукратным обладателем Кубка французской лиги, Кубка Франции и Кубка Италии.

Ранее о возобновлении карьеры сообщил вице-чемпион мира Снейдер.

Смотрите, как играл "ПСЖ" при Лавесси

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