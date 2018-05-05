"Бешикташ" на один сезон отстранен от участия в Кубке Турции

5 Мая 2018, 19:25

Турецкий клуб наказан за поведение фанатов

Фото AFP
Фото AFP

Федерация футбола Турции (TFF) признала техническое поражение "Бешикташа" в ответном матче полуфинала Кубка страны с "Фенербахче" со счетом 0:3, сообщает пресс-служба организации. Напомним, что ответный поединок полуфинала с "Фенербахче" был прерван на 57-й минуте из-за агрессивного поведения болельщиков, забросавших поле и тренерскую скамейку "Бешикташа" предметами. Сообщалось, что фанаты проломили голову тренеру "Бешикташа" во время дерби Стамбула.

Федерация постановила, что встреча должна быть доиграна с 57-й минуты без зрителей. Однако "Бешикташ" бойкотировал доигровку, поскольку считал, что федерация должна присудить поражение "Фенербахче".

Согласно решению федерации, "Фенербахче" прошел в финал Кубка Турции, где сыграет с клубом "Акхисар Беледиеспор", а "Бешикташ" отстранен от участия в турнире на один сезон.

Ранее мы писали, что звезда "Барселоны" толкнул арбитра и получил красную карточку. Игрок каталонцев Арда Туран с января выступает на правах аренды в "Истанбул Башакшехир".
футбол, Бешикташ, Фенербахче, Кубок Турции

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Террикон

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