"Бешикташ" накажут из-за выбежавшего на поле кота в матче Лиги чемпионов

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Бешикташа" из-за нарушений регламента болельщиками на матче с "Баварией".

Среди них вполне стандартные – блокировка проходов на трибунах, бросание посторонних предметов, но есть и пункт – недостаточно эффективная организация.

Последний пункт относится к выбежавшему на поле коту. Судья Майкл Оливер был вынужден ненадолго приостановить матч, пока животное не убежало с поля.

Напомним, что матч "Бешикташ" – "Бавария" завершился победой немецкой команды – 3:1. По сумме двух матчей "Бавария" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее мы писали, что Дисциплинарная инстанция УЕФА открыла дело в отношении итальянской "Ромы" после ответного матча против украинского "Шахтера" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Болельщикам итальянской команды вменяется использование пиротехники и бросание ее на поле. Также будет разобрано нарушение, когда мальчики, подающие мячи, затягивали время.

Встреча между "Ромой" и "Шахтером" состоялась 13 марта в Италии и завершилась со счетом – 1:0. Римский клуб вышел в четвертьфинал за счет забитого на чужом поле гола. Видеообзор матча "Рома" – "Шахтер": голы и опасные моменты ответного матча.