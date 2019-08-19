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"Бешикташ" сделал новое предложение по Коноплянке: озвучена сумма

19 августа, 21:24

2,5 миллиона евро траншами "Шальке" не устроили. И стамбульский клуб заявил о готовности заплатить больше

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка / Фото: Instagram

Стамбульский "Бешикташ" сделал новое трансферное предложение "Шальке" по украинскому полузащитнику Евгению Коноплянке. Теперь речь идет о сумме в 3 млн евро – об этом сообщает турецкое издание Sabah. Дело в том, что предыдущее предложение стамбульского клуба на 2,5 млн евро несколькими траншами "Шальке" отклонил, что поставило сделку под угрозу. 

Руководство "Бешикташа" активизировало переговоры после поражения в первом туре чемпионата Турции от "Сивасспора" (0:3). В стамбульском клубе считают, что в случае перехода Коноплянка сможет присоединиться к команде после паузы на матчи сборных в сентябре.

Зинченко и Коноплянка

Зинченко и Коноплянка

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Как мы сообщали ранее, Коноплянка оказался в числе игроков, которых Андрей Шевченко вызвал на матчи сборной Украины с Литвой и Нигерией. Отборочный поединок Евро-2020 с литовцами состоится в Вильнюсе 7 сентября, а товарищеская встреча с африканцами – 10 сентября в Днепре, где, к слову, Коноплянка отыграл много лет на клубном уровне.

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Смотрите, как Коноплянка забивает за сборную Украины

Напомним, накануне Селезнев дал совет несостоявшемуся тренеру "Динамо", как построить отношения с Коноплянкой. "Коноплянка будет успешен в "Бешикташе", -  заявил Евгений Селезнев. – Если предоставить ему место на поле, он обязательно добьется успеха. Надо довериться Коноплянке и заставить его почувствовать себя звездой".

Тут важно отметить, что "Бешикташ" возглавляет Абдулла Авджи, который в межсезонье едва не стал тренером киевского "Динамо". "Авджи уже купил билет в Киев, чтобы прилететь договориться с Суркисом. В таком случае, Абдулла, наверняка, подписал бы контракт с Киевом. Но так вышло, что "Бешикташ" сумел опередить "Динамо", – рассказывал известный турецкий агент Алааддин Гювен Мемиш.

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Бешикташ Евгений Коноплянка Шальке

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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