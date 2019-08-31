"Бешикташ" вместо Сидорчука выбрал игрока "Арсенала"

Мохаммед Эль-Ненни

Бешикташ арендовал у "Арсенала" полузащитника Мохаммеда Эль-Ненни, гласит заявление на официальном сайте клуба. Аренда рассчитана до конца сезона 2019/20. Ранее, в Турцию мог переехать Коноплянка , который посадил дочку на трон.

"Мы хотели бы поприветствовать Мохамеда Эль-Ненни в семье "Бешикташа". Желаем футболисту успехов и надеемся, что он хорошо себя проявит", – говорится в заявлении клуба.

В "Арсенал" хавбек перебрался в 2016 году из "Базеля", а в прошлом сезоне сыграл всего в 17 матчах во всех турнирах и не отличался результативными действиями.

Отметим, что Эль-Ненни выступает на той же позиции, что и полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук, о переходе которого в турецкий клуб ранее активно информировали СМИ.

В чемпионате Турции Бешикташ сейчас занимает восьмое место, а в следующем туре Орлы 31 августа дома будут принимать Ризеспор.

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