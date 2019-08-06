Йожеф Сабо считает, что ничья вполне "Динамо" устроит, ведь ответная игра состоится в Киеве

Сергей Ревера / Фото: Сергей Ревера

Беспокоит правый фланг и линия нападения: эксперт назвал слабые стороны "Динамо" перед стартом в ЛЧ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0 2019-08-06T19:57:00+03:00 Футбол Йожеф Сабо считает, что ничья вполне "Динамо" устроит, ведь ответная игра состоится в Киеве

Сегодня киевское "Динамо" стартует в еврокубках выездным матчем против бельгийского "Брюгге" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Своими ожиданиями от поединка поделился футбольный эксперт Йожеф Сабо.

Онлайн матча "Брюгге" – "Динамо" в Лиге чемпионов

"Динамо" ждет тяжелая игра, даже несмотря на то, что "Брюгге" продал ведущих игроков. Но ведь и приобретения были. Насколько качественные – узнаем уже вечером. У "Динамо" плотный график, много перелетов и практически не было времени на отдых. Но я уверен, что молодежь сумеет проявить себя в этой игре с самой лучшей стороны. Признаться, меня беспокоит правый фланг и линия нападения. Но в то же время верю, что Александр Хацкевич найдет правильное решение и сумеет сбалансировать игру команды. После финального свистка хотелось бы увидеть на табло счет в пользу "Динамо", но и ничья вполне нас устроит, ведь ответная игра состоится в Киеве", – сказал Йожеф Йожефович.

"Динамо" в Лиге чемпионов: когда начало и где смотреть игру с "Брюгге"

Перед этим другой эксперт Игорь Гамула о старте киевлян в еврокубках заявил следующее: "Динамо" давно не играло в группе ЛЧ, пора исправлять ситуацию".

Накануне этой встречи киевляне во Львове обыграли "Львов", отгрузив сопернику три гола – дубль оформил Буяльский, еще один мяч на счету Карлоса Де Пены. Это была третья победа подряд в трех стартовых матчах сезона. Ранее "Динамо" одолело "Карпаты" в Премьер-лиге и "Шахтер" в Суперкубке.

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