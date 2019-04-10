Беспредел в Ивано-Франковске: в отместку за пенальти арбитру Бичу заехали по лицу
СМИ: администратор "Прикарпатья" после поражения напал на столичного судью – дошло до крови
Администратор "Прикарпатья" Александр Бурлака нанес удар по лицу главного арбитра матча 20-го тура Первой лиги с "Николаевом" Игоря Бича, сообщает Sport Arena. По данным издания, Бурлака ударил 28-летнего Бича по лицу, после чего у последнего пошла кровь. Была вызвана полиция, которая зафиксировала факт нанесения побоев. Об этом инциденте указано и в рапорте делегата матча.
Арбитр Игорь Бич. Ему 28 лет
Инцидент произошел после игры на стадионе "Рух" в Ивано-Франковске, в которой столичный арбитр назначил пенальти в ворота "Прикарпатья" на 80-й минуте, из-за которого местная команда потерпела поражение со счетом 1:2.
Администратор "Прикарпатья" Александр Бурлака
Рапорт после матча был изучен комитетом арбитров ФФУ, сейчас дело передано в КДК ФФУ, который вынесет решение на заседании в четверг. Администратору "Прикарпатья" грозит дисквалификация на несколько лет.
Как сообщалось ранее, футзалистка сборной Украины Анна Сидоренко ударила тренера соперников в голову по ходу матча. По итогам инцидента судья удалил с площадки и футзалистку-боксершу и тренера, которого она ударила.
Также сообщалось, что хоккеист ударом в голову отправил судью в нокдаун. Конфликт произошел в поединке любительских команд в Канаде, после чего делом занялась полиция
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