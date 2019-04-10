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Беспредел в Ивано-Франковске: в отместку за пенальти арбитру Бичу заехали по лицу

Сегодня, 17:53

СМИ: администратор "Прикарпатья" после поражения напал на столичного судью – дошло до крови

Администратор "Прикарпатья" Александр Бурлака
Администратор "Прикарпатья" Александр Бурлака.
Беспредел в Ивано-Франковске: в отместку за пенальти арбитру Бичу заехали по лицу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e00/d63/5cae00d63df9a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e00/d63/5cae00d63df9a.png Футбол СМИ: администратор "Прикарпатья" после поражения напал на столичного судью - дошло до крови

Администратор "Прикарпатья" Александр Бурлака нанес удар по лицу главного арбитра матча 20-го тура Первой лиги с "Николаевом" Игоря Бича, сообщает Sport Arena. По данным издания, Бурлака ударил 28-летнего Бича по лицу, после чего у последнего пошла кровь. Была вызвана полиция, которая зафиксировала факт нанесения побоев. Об этом инциденте указано и в рапорте делегата матча.

Арбитр Игорь Бич. Ему 28 лет

Инцидент произошел после игры на стадионе "Рух" в Ивано-Франковске, в которой столичный арбитр назначил пенальти в ворота "Прикарпатья" на 80-й минуте, из-за которого местная команда потерпела поражение со счетом 1:2.

Администратор "Прикарпатья" Александр Бурлака

Рапорт после матча был изучен комитетом арбитров ФФУ, сейчас дело передано в КДК ФФУ, который вынесет решение на заседании в четверг. Администратору "Прикарпатья" грозит дисквалификация на несколько лет.

Как сообщалось ранее, футзалистка сборной Украины Анна Сидоренко ударила тренера соперников в голову по ходу матча. По итогам инцидента судья удалил с площадки и футзалистку-боксершу и тренера, которого она ударила.

Также сообщалось, что хоккеист ударом в голову отправил судью в нокдаун. Конфликт произошел в поединке любительских команд в Канаде, после чего делом занялась полиция

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Тег драка, футбол, Прикарпатье, судья, первая лига, ФК Николаев

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Источник:

SportArena

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