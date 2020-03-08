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"Бетис" – "Реал" Мадрид: анонс и прогноз на матч Примеры

8 марта, 18:48

Кирилл Круторогов

Превью матча, который закроет программу 27-го тура чемпионата Испании

Сегодня в 27 туре чемпионата Испании по футболу состоится поединок "Бетис" – "Реал". Стартовый свисток арбитра Хосе Луиса Гонсалеса прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция запланирована на канале "Футбол 2", а в ожидании игры предлагаем анонс и прогноз на матч.

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Всю неделю обновлял страницы испанских изданий, ожидая увидеть информацию про отставку Руби с должности энтренадора "Бетиса". Но – нет, несмотря на серию из семи матчей без побед, четыре из которых были проиграны, руководство клуба сохраняет спокойствие и доверие к главному тренеру. Хотя при таком кадровом потенциале "зелено-белые" явно должны бороться за Лигу Европы, а они уже скатились на 14-е место и зона вылета для них ближе, чем еврокубковая. В лазарете "Бетиса" Вильям Карвалью, Лайнес и Хуанми.

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"Реал" за последние три недели умудрился сыграть вничью с "Сельтой" (2:2), проиграть "Леванте" (0:1) и "МанСити" (1:2) в ЛЧ, зато команда Зидана обыграла "Барселону".

ПРОГНОЗ. Ввиду большой вероятности вылета "сливочных" из Лиги чемпионов, борьба за чемпионство в Примере становится их приоритетной задачей, поэтому "Бетис" они обязаны побеждать уверенно. Не поучаствует в этом матче из-за травмы Эден Азар. Но и без него, думаю, мадридцы отгрузят в ворота соперника два-три гола.

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ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ. Аналитики букмекерских контор называют гостей фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Реала" составляет 1.90, тогда как ставку на успех "Бетиса" можно сделать с котировкой 3.85, а на ничью – 4.10. Таким образом, эксперты дают такую вероятность исхода матча: победа "Бетиса" 25 процентов, ничья 24 процента, победа "Реала" 51 процент.

Напомним, что "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл на своем поле "Манчестер Сити" со счетом 1:2. Смотрите обзор того матча:

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прогноз анонс чемпионат Испании Реал Мадрид Бетис

Источник: Сегодня|Спорт

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