Бей своих: легенда сборной Италии заехал ногой в живот партнеру по команде

Даниэле Де Росси / Фото: AFP

Легенда "Ромы" Даниэле Де Росси, который отыграл за "волков" 18 лет, и перешедший в летнее межсезонье в аргентинский "Бока Хуниорс", продолжает демонстрировать на поле агрессивную игру. Отметим, что 36-летний футболист перебрался в "Боку Хуниорс" на правах свободного агента.

В четвертом туре национального чемпионата "Бока" играла на выезде с клубом "Банфилд" и добилась нелегкой победы 1:0. В одном из игровых эпизодов в первом тайме 36-летний Де Росси, пытался достать мяч в воздухе ногой, ненароком проверил на прочность пресс своего партнера по команде.

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Пресс прошел испытание, потому что сообщается, что партнер итальянца по команде смог продолжить игру. После четырех туров в чемпионате Аргентины "Бока Хуниорс" занимает первое место, имея в своем активе 10 очков.

Отметим, что в Италии завязалась настоящая трансферная война за форварда сборной Украины и бельгийского "Гента" Романа Яремчука. Паулу Фонсека намерен увести из-под носа у "Лацио" Романа Яремчука, который шикарно начал сезон в "Генте"

Смотрите, как Роман Яремчук забивает за "Гент" и сборную Украины:

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