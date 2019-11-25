Бей своих: полицейские сбили коллегу во время беспорядков после финала Кубка Либертадорес

Болельщики забросали полицейским камнями и бутылками, а те ответили шумовыми гранатами

В Рио-де-Жанейро произошло столкновение полиции и болельщиков "Фламенго", которые праздновали победу команды в Кубке Либертадорес. Как сообщает Globo Esporte, во время конфликта фанаты бросали в сотрудников правоохранительных органов камни и бутылки. Последние использовали шумовые гранаты.

Отметим, что в ходе беспорядков пострадал полицейский. Правда, он стад жертвой своих же коллег, которые случайно сбили его автомобилем.

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Напомним, накануне в финальном матче турнира бразильский клуб обыграл аргентинский "Ривер Плейт". Встреча завершилась со счетом 2:1. Победу "Фламенго" вырвал под занавес матча благодаря дублю Габриэла Барбозы. Форвард сравнял счет на 89-й минуте, а победный гол забил на 90+2-й минуте. В составе "Ривер Плейт" гол забил Рафаэль Борре.

"Фламенго" во второй раз в своей истории вышел в финал и второй раз выиграл трофей. Впервые трофей бразильский клуб выиграл в 1981 году. "Ривер Плейт" играл в финале в 11-й раз, но выиграл турнир только четыре раза.

Некоторое время назад команду экс-динамовца забросали камнями собственные болельщики. Инцидент с "Палмейрасом" произошел перед началом матча Кубка Либертадорес против "Хуниора" из Колумбии.

Смотрите также обзор матча "Шахтер" – "Фламенго":

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