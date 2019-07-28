Бейл не будет получать 54 млн евро в год: "Реал" заблокировал трансфер игрока в Китай

В последний момент Королевский клуб решил все же сохранить в своем составе валлийского футболиста

Гарет Бейл. Фото: Reuters

Нападающий Гарет Бейл, похоже, не перейдет в "Цзянсу Сунин" и останется в мадридском "Реале". Как сообщает BBC, трансфер валлийского вингера в китайский клуб сорвался в последний момент. Бейл уже согласовал было трехлетний контракт с "Цзянсу Сунин", согласно которому, должен был зарабатывать около одного миллиона евро в неделю, но "сливочные" все-таки решили сохранить игрока в своем составе.

Действующий контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до июня 2022 года. В минувшем сезоне 30-летний игрок провел 42 поединка в футболке "сливочных", забив 14 голов и совершив 7 ассистов. При этом, как сообщалось, от трансфера Бейла в Поднебесную зависел переход Поля Погба из "МЮ" в "Реал".

Ранее мы писали, что Гарет Бейл прибыл в Китай: предполагалось, что он станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Согласно появившейся в СМИ информации, Бейл должен был бы получать в "Цзянсу Сунин" 4,5 миллиона евро в месяц, что составляет невероятные 54 миллиона в год!

Также поговаривали, что "Реал" даром отдает самого дорогого футболиста мира. Дескать, мадридский клуб, в свое время уплативший за Бэйла 100 миллионов евро, теперь отпускает его бесплатно, чтобы, по крайней мере, сэкономить на зарплате футболиста, по неофициальным данным, получающего в "Реале" 20,8 млн евро в год.

Смотрите, как Бейл забивает за "Реал"

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