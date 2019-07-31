Бейл отказался играть за Реал и уехал на соревнование по гольфу

Опальный полузащитник "Реала" Гарет Бейл пропустил предсезонный матч с "Тоттенхэмом" в Берлине по причине "плохого самочувствия". Именно такую причину назвал главный тренер Зинедин Зидан. Пока "Реал" уступал "Тоттенхэму", валлиец спокойно играл в гольф, забивая мяч в 14-ю лунку во время финального свистка в футбольном матче.
Наставник "Королевского клуба" выступает за продажу футболиста, однако сам игрок не заинтересован в уходе, даже, несмотря на то, что в новом сезоне может остаться без стабильного игрового времени.
Мадридцы не могут победить в основное время уже в четырех товарищеских матчах кряду. Ранее Бэйл был в гневе из-за сорвавшегося трансфера в китайский клуб.
Полузащитник "Реала" Гарет Бейл был в ярости после того, как сорвался его переход в китайский клуб "Цзянсу Сунин". У футболиста и его окружения из-за этого окончательно испортились отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.
Кстати, тренер "Реала" хочет избавиться от Лунина и еще шести игроков ради покупки чемпиона мира. Зидану нужны деньги, чтобы приобрести игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Смотрите видео гола в исполнении Гарета Бейла в футболке "Реала":
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк