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Бейл отказался играть за Реал и уехал на соревнование по гольфу

Сегодня, 18:22

Валлийский футболист продолжает конфликтовать с тренером

Гарет Бейл прибыл в Китай

Гарет Бейл прибыл в Китай / Фото: AFP

Бейл отказался играть за Реал и уехал на соревнование по гольфу https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BB https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BB Футбол Валлийский футболист продолжает конфликтовать с тренером

Опальный полузащитник "Реала" Гарет Бейл пропустил предсезонный матч с "Тоттенхэмом" в Берлине по причине "плохого самочувствия". Именно такую причину назвал главный тренер Зинедин Зидан. Пока "Реал" уступал "Тоттенхэму", валлиец спокойно играл в гольф, забивая мяч в 14-ю лунку во время финального свистка в футбольном матче.

Наставник "Королевского клуба" выступает за продажу футболиста, однако сам игрок не заинтересован в уходе, даже, несмотря на то, что в новом сезоне может остаться без стабильного игрового времени.

Мадридцы не могут победить в основное время уже в четырех товарищеских матчах кряду. Ранее Бэйл был в гневе из-за сорвавшегося трансфера в китайский клуб.

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Полузащитник "Реала" Гарет Бейл был в ярости после того, как сорвался его переход в китайский клуб "Цзянсу Сунин"У футболиста и его окружения из-за этого окончательно испортились отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

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Кстати, тренер "Реала" хочет избавиться от Лунина и еще шести игроков ради покупки чемпиона мира. Зидану нужны деньги, чтобы приобрести игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Смотрите видео гола в исполнении Гарета Бейла в футболке "Реала":

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Гарет Бейл

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