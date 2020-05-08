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Без душа и сразу в форме: "Барселона" с сегодняшнего дня возобновляет тренировки

8 мая, 07:01

Александр Трикиша

Футболисты не смогут после занятия даже принять душ

"Барселона" приступит к тренировкам 8 мая, сообщается на официальном сайте испанского клуба. Накануне игроки "Барселоны" сдали тесты на коронавирус. К медикам, которые ждали на клубной базе, футболисты приехали в масках и перчатках, но не все.

Сообщается, что занятия будут проходить на базе "Сиутат Эспортива Жоан Гампер" и начнутся в 9:30. Игроки придут сразу в форме и покинут стадион, не заходя в раздевалки и другие объекты тренировочного центра.

Как мы писали ранее, в Испании назвали дату возобновления сезона, но тут же ее опровергли. Тренер аутсайдера Примеры утверждает, что футбол в Испанию вернется 20 июня. А вот в руководстве Ла Лиги утверждают, что пока не имеют точной даты возвращения футбола.

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Ранее мы писали, что испанским клубам разрешили возобновить тренировки. Команды смогут возобновить занятия после прохождения необходимых медицинских процедур.

Накануне врачи рассказали, в каких условиях будут проходить матчи чемпионата Испании, чтобы не заразиться. Газон, мяч и другие атрибуты игры будут стерилизоваться до матча, в перерыве и после поединков чемпионата Испании.

В Италии медиков, которые боролись с коронавирусом, наградили премиями:

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Барселона чемпионат Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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