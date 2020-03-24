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Без футбола на целый месяц: премьер-министр остановил чемпионат Австралии

24 марта, 10:10

Елена Павлова

Это единогласное решение федерации футбола и всех клубов лиги

Чемпионат Австралии по футболу также приостановили из-за пандемии коронавируса. Матчи местной А-лиги не будут играть начиная с 24 марта. Об этом сообщает Yahoo, ссылаясь на слова главы федерации футбола Австралии Джеймса Джонсона. К вопросу о возобновлении первенства вернутся почти через месяц – уже 22 апреля. Ранее мы писали, что этап Формулы-1 в Австралии отменили из-за коронавируса:у одного из участников выявили инфекцию.

"Мы приняли очень трудное решение перенести заключительные матчи А-лиги и оно вступает в силу немедленно. Это единогласное решение федерации футбола и всех клубов лиги", – отметил Джонсон.

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На данный момент в Австралии зафиксировано 2 136 случаев заражения коронавирусом, из которых 8 стали смертельными, а 118 выздоровели. Напомним, что ранее из-за пандемии коронавируса все европейские чемпионаты приостановились, а команды ушли на карантин. Правда, вчера лидер чемпионата Италии возобновил тренировки, но с соблюдением санитарных норм.

Смотрите, как в условиях пандемии коронавируса в Австралии дрались за туалетную бумагу

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чемпионат Австралии коронавирус премьер-министр приостановка

Источник: Yahoo! Sports

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