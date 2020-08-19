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Без Гармаша и больного COVID-19: Луческу обнародовал первую заявку "Динамо" на сезон

19 августа, 13:13

Олег Люлька Олег Люлька

Уже в пятницу, 21 августа, киевляне под руководством румынского тренера стартуют в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" подало свою первую заявку на новый сезон, который стартует для команды Мирчи Луческу уже в пятницу матчем чемпионата Украины против "Олимпика". Стоит отметить отсутствие в списке нигерийского нападающего Бенито, белоруса Никиты Корзуна, а также вернувшегося из аренды Дениса Гармаша и Романа Вантуха, который недавно заразился коронавирусом.

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На данный момент в полной заявке "Динамо" – 71 футболист, включая игроков молодежного и юношеского составов. Из них 8 – легионеры. При этом по списку "А", в котором может быть 25 футболистов, "Динамо" пока заявило всего 20 игроков. Остальные проходят по списку "Б", куда помещаются все исполнители 1999 г.р. и младше.

"В любой момент новые игроки могут быть дозаявлены", – сообщает официальный сайт "Динамо".

Заявка первой команды "Динамо"

Вратари

  • 71. Денис Бойко (1988)
  • 1. Георгий Бущан (1994)
  • 31. Владислав Кучерук (1999)*
  • 35. Руслан Нещерет (2002)*
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Защитники

  • 26. Никита Бурда (1995)
  • 20. Александр Караваев (1992)
  • 94. Томаш Кендзера (1994, Польша)
  • 16. Виталий Миколенко (1999)*
  • 4. Денис Попов (1999)*
  • 34. Александр Сирота (2000)*
  • 24. Александр Тымчик (1997)
  • 13. Артем Шабанов (1992)
  • 55. Константин Вивчаренко (2002)*
  • 19. Илья Забарный (2002)*

Полузащитники

  • 18. Александр Андриевский (1994)
  • 23. Сергей Булеца (1999)*
  • 29. Виталий Буяльский (1993)
  • 7. Беньямин Вербич (1993, Словения)
  • 14. Карлос де Пена (1992, Италия/Уругвай)
  • 22. Жерсон Родригес (1995, Люксембург)
  • 17. Богдан Леднев (1998)
  • 99. Миккель Дуэлунн (1997, Дания)
  • 5. Сергей Сидорчук (1991)
  • 15. Виктор Цыганков (1997)
  • 11. Георгий Цитаишвили (2000)*
  • 10. Николай Шапаренко (1998)
  • 8. Владимир Шепелев (1997)

Нападающие

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  • 33. Ибрагим Каргбо (2000, Бельгия)*
  • 70. Назарий Русин (1998)
  • 9. Фран Соль (1992, Испания)
  • 89. Владислав Супряга (2000)*

* отмечены футболисты, внесенные в заявку по списку "Б"

Луческу, тренировка "Динамо"
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Луческу, тренировка "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее было названо место проведения матча за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо". Гранды украинского футбола оспорят первый трофей нового сезона на НСК "Олимпийский" 25 августа.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Шахтером" в прошлом сезоне

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Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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футболисты чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу Денис Гармаш

Источники: Динамомания , Сегодня|Спорт

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