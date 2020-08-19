Без Гармаша и больного COVID-19: Луческу обнародовал первую заявку "Динамо" на сезон

Уже в пятницу, 21 августа, киевляне под руководством румынского тренера стартуют в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" подало свою первую заявку на новый сезон, который стартует для команды Мирчи Луческу уже в пятницу матчем чемпионата Украины против "Олимпика". Стоит отметить отсутствие в списке нигерийского нападающего Бенито, белоруса Никиты Корзуна, а также вернувшегося из аренды Дениса Гармаша и Романа Вантуха, который недавно заразился коронавирусом.

Реклама

На данный момент в полной заявке "Динамо" – 71 футболист, включая игроков молодежного и юношеского составов. Из них 8 – легионеры. При этом по списку "А", в котором может быть 25 футболистов, "Динамо" пока заявило всего 20 игроков. Остальные проходят по списку "Б", куда помещаются все исполнители 1999 г.р. и младше.

"В любой момент новые игроки могут быть дозаявлены", – сообщает официальный сайт "Динамо".

Заявка первой команды "Динамо"

Вратари

71. Денис Бойко (1988)

1. Георгий Бущан (1994)

31. Владислав Кучерук (1999)*

35. Руслан Нещерет (2002)*

Реклама

Защитники

26. Никита Бурда (1995)

20. Александр Караваев (1992)

94. Томаш Кендзера (1994, Польша)

16. Виталий Миколенко (1999)*

4. Денис Попов (1999)*

34. Александр Сирота (2000)*

24. Александр Тымчик (1997)

13. Артем Шабанов (1992)

55. Константин Вивчаренко (2002)*

19. Илья Забарный (2002)*

Полузащитники

18. Александр Андриевский (1994)

23. Сергей Булеца (1999)*

29. Виталий Буяльский (1993)

7. Беньямин Вербич (1993, Словения)

14. Карлос де Пена (1992, Италия/Уругвай)

22. Жерсон Родригес (1995, Люксембург)

17. Богдан Леднев (1998)

99. Миккель Дуэлунн (1997, Дания)

5. Сергей Сидорчук (1991)

15. Виктор Цыганков (1997)

11. Георгий Цитаишвили (2000)*

10. Николай Шапаренко (1998)

8. Владимир Шепелев (1997)

Нападающие

33. Ибрагим Каргбо (2000, Бельгия)*

70. Назарий Русин (1998)

9. Фран Соль (1992, Испания)

89. Владислав Супряга (2000)*

* отмечены футболисты, внесенные в заявку по списку "Б"

Реклама Луческу, тренировка "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Читайте также: По приглашению Луческу в Киев прилетел бразильский футболист: смотрите, кто он

Ранее было названо место проведения матча за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо". Гранды украинского футбола оспорят первый трофей нового сезона на НСК "Олимпийский" 25 августа.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Шахтером" в прошлом сезоне

Реклама

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама