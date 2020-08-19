Без Гармаша и больного COVID-19: Луческу обнародовал первую заявку "Динамо" на сезон

Киевское "Динамо" подало свою первую заявку на новый сезон, который стартует для команды Мирчи Луческу уже в пятницу матчем чемпионата Украины против "Олимпика". Стоит отметить отсутствие в списке нигерийского нападающего Бенито, белоруса Никиты Корзуна, а также вернувшегося из аренды Дениса Гармаша и Романа Вантуха, который недавно заразился коронавирусом.
На данный момент в полной заявке "Динамо" – 71 футболист, включая игроков молодежного и юношеского составов. Из них 8 – легионеры. При этом по списку "А", в котором может быть 25 футболистов, "Динамо" пока заявило всего 20 игроков. Остальные проходят по списку "Б", куда помещаются все исполнители 1999 г.р. и младше.
"В любой момент новые игроки могут быть дозаявлены", – сообщает официальный сайт "Динамо".
Заявка первой команды "Динамо"
Вратари
- 71. Денис Бойко (1988)
- 1. Георгий Бущан (1994)
- 31. Владислав Кучерук (1999)*
- 35. Руслан Нещерет (2002)*
Защитники
- 26. Никита Бурда (1995)
- 20. Александр Караваев (1992)
- 94. Томаш Кендзера (1994, Польша)
- 16. Виталий Миколенко (1999)*
- 4. Денис Попов (1999)*
- 34. Александр Сирота (2000)*
- 24. Александр Тымчик (1997)
- 13. Артем Шабанов (1992)
- 55. Константин Вивчаренко (2002)*
- 19. Илья Забарный (2002)*
Полузащитники
- 18. Александр Андриевский (1994)
- 23. Сергей Булеца (1999)*
- 29. Виталий Буяльский (1993)
- 7. Беньямин Вербич (1993, Словения)
- 14. Карлос де Пена (1992, Италия/Уругвай)
- 22. Жерсон Родригес (1995, Люксембург)
- 17. Богдан Леднев (1998)
- 99. Миккель Дуэлунн (1997, Дания)
- 5. Сергей Сидорчук (1991)
- 15. Виктор Цыганков (1997)
- 11. Георгий Цитаишвили (2000)*
- 10. Николай Шапаренко (1998)
- 8. Владимир Шепелев (1997)
Нападающие
- 33. Ибрагим Каргбо (2000, Бельгия)*
- 70. Назарий Русин (1998)
- 9. Фран Соль (1992, Испания)
- 89. Владислав Супряга (2000)*
* отмечены футболисты, внесенные в заявку по списку "Б"
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