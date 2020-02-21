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Без игроков "Шахтера": УЕФА представил команду недели в Лиге Европы

21 февраля, 16:58

Больше всего игроков в команду недели делегировал "Айнтрахт"

На официальном сайте УЕФА опубликовали символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. Игроки донецкого "Шахтера" в команду недели не попали, хотя команда обыграла "Бенфику" со счетом 2:1.

Наибольшее количество представителей в символической сборной у "Айнтрахта" – три игрока. По два футболиста делегировали "Спортинг" и "Вулверхэмптон". Отметим присутствие в команде недели игрока шотландского "Рейнджерса" Яниса Хаджи – это сын знаменитого румынского игрока Георге Хаджи.

Состав символической сборной: Пау Лопес ("Рома"), Матиас Оливера ("Хетафе"), Себастьян Коатес, Лусиано Виетто (оба – "Спортинг"), Диего Годин ("Интер"), Альмами Туре, Даити Камада, Филип Костич (все – "Айнтрахт"), Янис Хаджи ("Рейнджерс"), Рубен Невеш, Жота (оба – "Вулверхэмптон").

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Кстати, ранее мы писали, что на болельщиков португальской "Бенфики" после матча с "Шахтером" в Харькове напали хулиганы. Инцидент произошел, когда гости покидали трибуны стадиона.

В тренде
"Шахтер" – "Бенфика": онлайн матча 1/16 финала Лиги Европы

Также мы писали, почему судья не засчитал гол "Бенфики" и назначил пенальти. Оказывается, в моменте взятия ворот было положение "вне игры".

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Бенфику" в Лиге Европы:

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Лига Европы Шахтер Донецк Бенфика

Источник: Сегодня|Спорт

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