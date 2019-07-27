Без Лунина "Реал" пропустил семь голов от "Атлетико"

Команды провели самый результативный матч в истории очного противостояния

Тибо Куртуа пропустил пять голов. Фото: AFP

"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного Кубка чемпионов. Встреча закончилась со счетом – 7:3 в пользу команды Диего Симеоне. Главным героем стал нападающий "матрасников" Диего Коста, оформивший покер. Еще по голу в составе "Атлетико" на свой счет записали Жоау Фелиш, Анхель Корреа и Витоло. У "Реала" отличились Хосе Игнасио Начо, Карим Бензема (с пенальти) и Хавьер Эрнандес. С 65-й минуты команды играли в формате 10 на 10: за потасовку с поля были удалены защитник "Реала" Даниэль Карвахаль и автор покера Коста.

Эта встреча стала самой результативной в истории противостояния мадридских команд. Ранее самой результативной была игра чемпионата Испании сезона-1950/51, когда в первом круге "Атлетико" в гостях победил "Реал" со счетом – 6:3.

В составе "Реала" весь матч на скамейке запасных провел украинский вратарь Андрей Лунин, а пропускали голы Куртуа и Навас. Ранее мы писали, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет избавиться от Лунина. До закрытия трансферного окна мадридский клуб планирует продать или отдать в аренду минимум шесть игроков.

Также был озвучен новый вариант для Андрея Лунина: его зовет в свой клуб легендарный Роналдо. "Реал" готов отдать украинца в аренду своей бывшей звезде – бразильцу, дважды выигрывавшему "Золотой мяч".

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

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