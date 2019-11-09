Без обидчика Пятова: тренер сербов оставил за бортом матча с Украиной звезду "Реала"

Лука Йович / Фото: AFP

Сборная Сербии назвала состав на заключительные матчи квалификации Евро-2020, в которых на своем поле примет Люксембург (14 ноября) и Украину (17 ноября). Напомним, команда Андрея Шевченко досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы, однако Украине важно успешно сыграть против сербов, чтобы на ЧЕ-2020 получить соперников попроще.

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На Украину тренер сербов вызвал 27 игроков

Вратари: Марко Дмитриевич ("Эйбар", Испания), Предраг Райкович ("Реймс", Франция), Эмил Роцков ("Войводина")

Марко Дмитриевич ("Эйбар", Испания), Предраг Райкович ("Реймс", Франция), Эмил Роцков ("Войводина") Защитники: Неманья Милетич ("Партизан"), Марко Гобелич, Неманья Милунович, Милан Родич (все – "Црвена Звезда"), Никола Миленкович ("Фиорентина", Италия), Никола Максимович ("Наполи", Италия), Урош Спахич ("Краснодар", Россия), Коларов ("Рома", Италия), Филипп Младенович ("Легия", Польша)

Неманья Милетич ("Партизан"), Марко Гобелич, Неманья Милунович, Милан Родич (все – "Црвена Звезда"), Никола Миленкович ("Фиорентина", Италия), Никола Максимович ("Наполи", Италия), Урош Спахич ("Краснодар", Россия), Коларов ("Рома", Италия), Филипп Младенович ("Легия", Польша) Полузащитники: Лука Миливоевич ("Кристал Пэлас", Англия), Саша Лукич ("Торино", Италия), Неманья Максимович ("Хетафе", Испания), Неманья Гудель ("Севилья", Испания), Неманья Радоньич ("Марсель", Франция), Душан Тадич ("Аякс", Нидерланды), Адем Льяич ("Бешикташ", Турция), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио", Италия), Мият Гачинович, Филипп Костич (оба – "Айнтрахт", Германия), Филипп Джуричич ("Сассуоло", Италия)

Лука Миливоевич ("Кристал Пэлас", Англия), Саша Лукич ("Торино", Италия), Неманья Максимович ("Хетафе", Испания), Неманья Гудель ("Севилья", Испания), Неманья Радоньич ("Марсель", Франция), Душан Тадич ("Аякс", Нидерланды), Адем Льяич ("Бешикташ", Турция), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио", Италия), Мият Гачинович, Филипп Костич (оба – "Айнтрахт", Германия), Филипп Джуричич ("Сассуоло", Италия) Нападающие: Александар Митрович ("Фулхэм", Англия), Андрея Павлович (АПОЭЛ, Кипр), Милан Павков ("Црвена Звезда"), Джордж Деспотович ("Оренбург", Россия)

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Обращает на себя внимание отсутствие в составе сборной Сербии суперзвезды Луки Йовича. В сентябрьском цикле евроотбора форвард "Реала", в качестве игрока "Айнтрахта" забивавший Андрею Пятову, пропустил матч сборной Сербии против Люксембурга (3:1), сославшись на травму. Однако через несколько дней как ни в чем ни бывало сыграл за "Реал" в чемпионате Испании. Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович решил наказать нападающего за симуляцию повреждения и в этот раз вообще не вызвал в национальную команду.

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