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Без переходных матчей: стало известно как Премьер-лига и Первая лига обменяются командами

27 июля, 11:29

По итогам сезона из УПЛ вылетит лишь команда, занявшая последнее местое

Волевое решение УАФ
Волевое решение УАФ. Фото: AFP

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола, получив предложения УПЛ (высший дивизион) и ПФЛ (Первая и Вторая лига), учитывая отсутствие у них согласованного подхода к системе обмена команд, решил утвердить следующий вариант ротации между УПЛ и ПФЛ по итогам сезона-2019/2020:

- команда, которая по итогам сезона займет последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, направления выбывает в Первую лигу;

- команды, которые по итогам сезона займут первое, второе и третье места в турнирной таблице Первой лиги переходят в Премьер-лигу;

- два последних клуба Первой лиги выбывают до Второй, а команды, занявшие 13-14 места, проведут переходные матчи с соперниками, которые финишируют третьими в своих группах во Второй лиге.

Напомним, что представители клубов УПЛ на общем собрании проголосовали за расширение чемпионата в сезоне 2020/21 до 14 клубов. Затем в следующем сезоне турнир может быть расширен до 16 участников.

Ранее мы писали, что со следующего сезона в Первой лиге чемпионата Украины будет выступать запорожский "Металлург". Команда заменит киевский "Арсенал", который решил прекратить выступления на профессиональном уровне. 


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Тег чемпионат Украины, вторая лига, первая лига, премьер-лига

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ПФЛ

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