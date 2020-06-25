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Без пяти минут чемпионы: обзор разгромной победы "Ливерпуля" над "Кристал Пэласом"

25 июня, 08:35

Олег Люлька Олег Люлька

Команда Юргена Клоппа уже сегодня станет чемпионом Англии, если "Манчестер Сити" потеряет очки в матче с "Челси"

Вот это уже старый-добрый "Ливерпуль"! В своем втором матче после выхода из карантина команда Юргена Клоппа, в предыдущем туре сыгравшая в нулевую ничью с "Эвертоном", разгромила при пустых трибунах родного стадиона "Энфилд" "Кристал Пэлас" со счетом 4:0!

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Таким образом "Ливерпуль" – уже почти чемпион Англии. Уже сегодня, за 7 туров до финиша, "красные" станут обладателями титула, если их ближайший преследователь "Манчестер Сити" не сможет выиграть на выезде у "Челси".

Обзор матча "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" (4:0)

"Мои парни играли так, будто стадион был забит под завязку, – заявил после разгрома "Кристал Пэласа" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. – Атмосфера на поле была невероятная. 4:0 на 87-й минуте, а четверо наших бегут за одним игроком "Кристал Пэласа", как будто у него последний мяч на свете"

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Юрген Клопп. Фото – Reuters

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 4:0
Голы: Александер-Арнольд, 23, Салах, 44, Фабиньо, 55, Мане, 69
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Уильямс, 74), Гомес, ван Дейк, Робертсон (Кейта, 84) – Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 64), Фабиньо, Вейналдум – Салах, Фирмино (Минамино, 74), Мане (Эллиот, 84)
Кристал Пэлас: Хеннесси – Уорд, Кэхилл, Сахо, ван Анхольт – Маккарти – Таунсенд, Макартур (Ридевалд, 66), Куяте (Миливоевич, 65), Заа (Майер, 15) – Айю (Койтча, 84)

Мохамед Салах

Мохамед Салах / Фото: Reuters

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Статистика матча Ливерпуль – Кристал Пэлас (4:0)

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