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"Без Реброва мы бы не вышли в групповой турнир ЛЕ": в Венгрии в восторге от украинского тренера

3 сентября, 13:38

Голкипер "Ференцвароша" рассказал как изменилась игра команды после прихода украинского наставника

Денеш Дибус

Денеш Дибус

28-летний вратарь "Ференцвароша" Денеш Дибус дал интервью, в котором сравнил тренерскую работу Сергея Реброва с его предшественником – немцем Томасом Доллем.

Он вспомнил, что зимой 2014-го главную команду возглавил Томас Долль. Сам Денеш при нем стал основным вратарем, выигрывал чемпионские титулы с командой. "Два года назад мы потеряли чемпионский титул (в чемпионате 2017/2018 годов золотые медали взял "Видеотон"). Нам достаточно было выиграть четыре матча в конце чемпионата, но мы этого не сделали", – вспоминает Дибус .

Притом, по его словам, команда привыкла к неудачам в еврокубках. Поэтому в 2018-м "Ференцварошу" был нужен новый тренер.

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Я полностью уверен, что сегодняшний успех "Фради" был бы невозможен без Сергея Реброва, его профессионализма, опыта и указаний. Команда быстро развивалась, мы стали гораздо лучше понимать игру. Все точно знают, как должны действовать в той или иной ситуации, чего от нас ожидает тренер и какую работу нужно выполнить. Ребров был нам нужен.

Денеш Дибус, заметил, что с приходом украинского тренера "Ференцварош" начал строить игру персонально под каждого соперника.

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В прошлом соперник настраивался на нас, а мы сами играли в свою привычную игру – будет как будет. Это изменилось. Сейчас мы перед каждой игрой обнаруживаем слабые стороны соперника, и пытаемся их использовать. То еврокубковый матч, игра на внутренней арене, подготовка к одинакова: это недельная программа. И такой метод срабатывает.

Выход в групповой этап Лиги Европы Денеш Дибус назвал вершиной своей карьеры. "Это событие – на уровне с выходом сборной Венгрии в финальный этап ЧЕ 2016. Первое событие – вершина в моей клубной карьере, вторая – в сборной", – добавил вратарь "Ференцвароша".

Напомним, что этим летом "Ференцварош" продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Новое соглашение рассчитано на 3 года. Напомним, экс-наставник киевского "Динамо" Ребров возглавил "Ференцварош" летом прошлого года и привел клуб к титулу чемпионов Венгрии. Команда выступала в Лиге чемпионом, где уступила загребскому "Динамо".

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Источник: UA.Футбол

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