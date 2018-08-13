Безкриштианье: превью старта чемпионата Испании по футболу

Этим летом Испанию покинули два футболиста, долгое время считавшиеся иконами тамошнего чемпионата. 33-летний Криштиану Роналду уехал в "Ювентус" после 9 лет в "Реале", с которым только во внутреннем чемпионате добыл 2 "золота", 3 титула лучшего бомбардира и 4 титула лучшего игрока сезона. 34-летний Андрес Иньеста, за 16 сезонов в "Барселоне" ставший 9-кратным чемпионом Испании, отчалил в Японию.

Фавориты чемпионата Испании

БАРСЕЛОНА. (Коэффициент WillHill на чемпионство 1,75). В прошлом сезоне каталонцы стали чемпионами всего с одним поражением. За лето они точно не ослабели, а поэтому считаются очевидным фаворитом на защиту титула. В межсезонье "блаугранас" неожиданно отдали в аренду "Гуанчжоу" Паулиньо, а также получили 41 млн евро за ненужных Диня, Деулофеу и Алейша Видаля. Потратили в три раза больше на четверых новичков: Малком ("Бордо", 40 млн), Лангле ("Севилья", 36 млн), Артур ("Гремио", 31 млн), Артуро Видаль ("Бавария", 18 млн), Эрнесто Вальверде заявляет: "Мы хотим выиграть все, но у нас такой клуб, что этого недостаточно, важно также показывать хорошую игру". И высоко оценивает шансы двух конкурентов: "Уход Роналду — серьезная потеря для "Реала", как и для нас отъезд Иньесты. Но и без него мадридцы будут претендовать на победу во всех турнирах, как и "Атлетико".

РЕАЛ. (WH 2,50). Они выиграли три подряд ЛЧ, но за этот период лишь раз стали чемпионами Испании, а в прошлом сезоне финишировали и вовсе третьими, поэтому победа в Ла Лиге очень важна для "сливочных". Кроме Роналду они также потеряли коуча Зидана, которого заменил Лопетеги, не имеющий ни одного тренерского титула. Громких трансферов "Реал" уже четвертое лето кряду не совершает, продолжая собирать талантливую молодежь: Винисус ("Фламенго", 45 млн), Одриосола ("Сосьедад", 40 млн), Лунин ("Заря", 8,5 млн). "Создать конкурентоспособную команду без Роналду — захватывающий вызов для меня, — говорит Лопетеги. — Мы в восторге от состава, который есть у нас сейчас, и убеждены, что будем бороться за все трофеи — в "Реале" не может быть иначе".

АТЛЕТИКО. (WH 13.00). "Матрасники" стремятся доказать, что сильны не только как команда, но и как клуб. В это межсезонье они потратили больше "Реала" (109 млн), подписав Лемара ("Монако", 70 млн), Родри ("Вильярреал", 20 млн), Ариаса ("ПСВ", 11 млн)... Экс-форварда "Днепра" Николу Калинича они арендовали до конца сезона с правом обязательного выкупа. Мечта Диего Симеоне неизменна — выиграть Лигу чемпионов с "Атлетико".

ВАЛЕНСИЯ. (WH 101.00). "Летучие мыши" вернулись в ЛЧ и хотят насладиться этим. Бороться за чемпионство Примеры не является их целью. Они заработали более 40 млн на продаже Канселу в "Ювентус", а потратили 56 млн: больше всего ушло на выкуп контракта Кондогбия ("Интер", 25 млн) и подписание Диакаби ("Лион", 15 млн). Пока что им удается сохранить двух своих форвардов: Родриго и Дзадзу, но на них есть спрос и, возможно, они еще покинут "Месталью".

Новички чемпионата Испании

РАЙО ВАЛЬЕКАНО. После неприятия Романа Зозули радикальными фанатами "Райо" вряд ли "пчелы" найдут симпатиков в Украине. Они вернулись в Примеру после 2-летнего перерыва, став победителями Сегунды с перевесом в 1 очко от "Уэски". Тренирует их 42-летний Мичел, отыгравший 16 сезонов за эту команду. Летом заработали 13 миллионов, продав Мохику "Жироне" и Бельтрана "Сельте". Также лишились Рауля де Томаса, забившего 24 гола из 67 командных в прошлом сезоне — его аренда закончилась и он вернулся в "Реал". Потратили чуть более 5 млн., вернув Какута из Китая и подписав Посо ("Альмерия") и Веласкеса ("Атлетико"). Еще в марте их покинул экс-"горняк" Разван Рац. Впервые в истории Примеры автономное сообщество Мадрида будет представлено сразу пятью командами: "Реал", "Атлетико", "Леганес", "Хетафе" и "Райо Вальекано".

УЭСКА. Дебютант Примеры, который 8 сезонов своей истории провел в Сегунде, а еще 46 — в лигах ниже. Трибуны клубного стадиона "Эль Алькораз" планируют увеличить с 5500 до 7500 зрителей. Пока же он будет самым маленьким в испанской "вышке". Главный творец успеха — тренер Руби, но в мае он возглавил "Эспаньол", а на его место пришел 41-летний Лео Франко. Тренерского опыта аргентинец не имеет, ранее защищал ворота "Атлетико", "Сарагосы" и той же "Уэски". Денег у них нет, поэтому усиливались свободными агентами и многочисленными арендами. В частности, пригласили португальца Рубена Семеду, который в прошлом году перешел из "Спортинга" в "Вильярреал" за 14 млн евро, а последние 5 месяцев провел в тюрьме за вооруженное ограбление.

ВАЛЬЯДОЛИД. Отсутствовали в Примере 4 года. Заняли 5-е место в Сегунде, забив больше всех голов (69), а в плей-офф обошли "Спортинг" и "Нумансию". Вывел их в элиту энтренадор Серхио Гонсалес, который параллельно тренирует сборную Каталонии, не имеющую права участвовать в официальных матчах. Главная звезда — форвард Хайме Мата, ставший лучшим бомбардиром Сегунды с 35 голами. Футболистов с именами у них нет. Кстати, как и нет ни одного легионера.

Кого купили испанские клубы

Тома Лемар. Самый дорогой трансфер в Ла Лигу этим летом: "Атлетико" заплатил "Монако" за 22-летнего французского вингера 70 млн евро. Свежий чемпион мира, хотя на мундиале вышел лишь в "мертвом" матче с Данией. Своим идолом называет, кстати, Андреса Иньесту. Говорит: "Пасовать я люблю больше, чем забивать".

Тибо Куртуа. Лучший вратарь ЧМ-2018 переехал из "Челси" в "Реал", а бэкапом ему планируют нашего Лунина, а не Кейлора Наваса. Хотя тот уже заявил: "Покидать "Реал" я хочу так же, как умирать".

Украинский юбилей в испанский Примере