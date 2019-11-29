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Безумные движения: жена экс-капитана "Динамо" показала, на что способен ее язык

29 ноября, 20:15

Ирина Морозюк не перестает удивлять. Девушка умеет не только открывать бутылку грудью, но и многое другое

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

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Болельщиков продолжают поражать не только нынешние игроки "Динамо", попавшие в сборную Лиги Европы несмотря на 3:4 от "Мальме", но и бывшие футболисты киевского клуба. Точнее, их жены.

Супруга экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка, выступающего в чемпионате Турции, порадовала подписчиков своего Instagram новым нестандартным видео. На этот раз Ирина Морозюк, ранее ставшая президентом клуба "Лион", показала, на что способен ее язык. Девушка с ярко-красным следом губ на своей груди за считанные секунды завязала языком узел на веревке, сделав это без малейшей помощи рук.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

"Не знаю, как этот челлендж называется, но я в теме", – описала свои движения языком Ирина Морозюк

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Ирина Морозюк

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Анна Мандзюк и Ирина Морозюк

Анна Мандзюк и Ирина Морозюк / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

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Подписчики не оставили новое видео Ирины Морозюк без комментариев. "Моя девочка" – написала подруга Ирины, экс-супруга футболиста Виталия Мандзюка Анна. А еще один подписчик Ирины Морозюк после просмотра ее движений языком отметил в комментариях: "Я представляю, что ты делаешь с мужем... Ты – прекрасна".

Смотрите, как Ирина Морозюк открывает бутылку грудью

Ирина Морозюк открывает бутылку грудью Видео: Instagram

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Динамо Киев чемпионат Турции WAGs Ирина Морозюк

Источник: Сегодня|Спорт

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