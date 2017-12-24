Безус исполнил "сухой лист" в чемпионате Бельгии

Украинский полузащитник "Сент-Трюйдена" Роман Безус отправил "сухой лист" ворота "Стандарда" и спас свою команду от поражения в матче чемпионата Бельгии.

Команда украинца уступила в выездной игре 0:1, пока на поле на 86-й минуте не появился экс-игрок "Днепра" и "Динамо".

Тренер "Сент-Трюйдена" угадал с заменой. Через четыре минуты после своего выхода Безус взялся подавать угловой и прямым ударом пробил одного из лучших киперов ЧМ-2014 Гильермо Очоа, сравняв счет.

Этот гол стал вторым для Безуса в нынешнем чемпионате.

Отметим, что за "Стандард" выступает еще один украинец Валерий Лучкевич. В текущем сезоне на его счету 11 матчей и одна результативная передача. В поединке против команды Безуса он участия не принимал.

Добавим, что "Стандард" не впервые страдает от украинских легионеров. Ранее свой первый гол за "Гент" забил Роман Яремчук. И сучилось это в матче против клуба из Льежа.

В недавнем матче Яремчук забил третий мяч в чемпионате Бельгии, поразив ворота "Шарлеруа". Он провел за "Гент" уже 13 матчей.