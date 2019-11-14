Безус помог сборной Украины минимально обыграть Эстонию

Роман Безус. Фото: ФК "Гент"

Сборная Украины в матче, который проходил в Запорожье, проводила товарищеский матч с Эстонией. Мы вели онлайн матча Украина – Эстония с видео гола и яркими фото.

В этом матче Андрей Шевченко несколько изменил состав команды, выпустив в атаке команды Артема Беседина. Как раз у игрока "Динамо" был самый убойный момент в начале поединка.

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Уже на четвертой минуте Ярмоленко протянул мяч по правому флангу, откинул на Болбата, тот навесил в штрафную, а Беседин пробил головой. Кипер потянул этот удар.

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Позже, связка Ярмоленко и Беседина сработала вновь. Спустя 35 минут Андрей получил мяч перед штрафной, продвинулся вперед и прострелил вдоль вратарской. Артему не хватило считанных сантиметров, чтобы переправить мяч в сетку.

Второй тайм также прошел под диктовку Украины. Очень активно выделялся Андрей Ярмоленко, который мог забивать на 57-й минуте. Андрей оказался на своей ударной позиции, но не смог переиграть вратаря.

Вратарю эстонцев пришлось вновь вступать в игру уже на 79-й минуте. Защитник едва не срезал мяч в свои ворота после навеса Шведа, но Игонен классным сейвом спас команду. Но уже на последних минутах кипер был бессилен против удара со штрафного от Романа Безуса.

Таким образом поединок закончился со счетом 1:0.

Напомним, что перед матчем Украина – Литва (2:0) в Харькове гимн Украины исполнил популярный певец DZIDZIO (Михаил Хома). Волнующее исполнение гимна обсуждали не меньше, чем саму победу команды Шевченко, и сразу же окрестили фартовым.

Смотрите, как в сентябре сборная Украины разобрала на запчасти другую балтийскую команду – Литву. Тогда подопечные Шевченко выиграли со счетом 3:0.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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