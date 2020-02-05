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Безвыходная ситуация Месси: аргентинец играет через боль из-за нехватки нападающих

5 февраля, 08:43

Луис Суарес и Усман Дембеле находятся в лазарете каталонского клуба

/ Фото: Reuters

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в последние несколько недель испытывает проблемы с бедром, но продолжает выходить на поле и играть через боль. Об этом сообщает ресурс ESPN. Причина такого самопожертвования звезды "блаугранас" в том, что у каталонской команды после травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле просто нет игроков должного уровня, чтобы заменить Лео.

"Барселона" vs "Реал"

"Барселона" vs "Реал" / Фото: Getty Images

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На данный момент в команде Кике Сетьена практически безальтернативно в атаке могут сыграть только Месси, Гризманн и Фати. Стоит отметить, что врачи каталонцев не считают повреждение аргентинского футболиста серьезным, но продолжают внимательно следить за происходящим.

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Ранее мы сообщали, что Месси будет сам решать, когда закончится его контракт в "Барселоне". 32-летний аргентинский нападающий договорился с клубом, что каждый год 30 июня он может разрывать договор, который на данный момент действует до конца сезона-2020/2021. Лео будет играть с оглядкой на состояние своего здоровья.

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травма Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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