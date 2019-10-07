Безжалостные осы и саранча: как на футболистов нападали насекомые

Дани Алвес / Фото: Instagram

На днях, защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес был атакован осиным роем в момент подачи углового удара. Инцидент произошел во время матча чемпионата Бразилии против "Форталезы".

Но это не первый раз, когда от насекомых страдают футболисты.

Интересный случай произошел на чемпионате мира 2014 года, когда огромный кузнечик уселся на Хамеса Родригеса, во время четвертьфинала. К счастью, тогда никто не пострадал.

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Насекомые также не оставили без внимания одного из лучших футболистов планеты – Криштиану Роналду.

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Во время финала Евро-2016 португалец травмировался и заплакал, но его тогда прилетел утешить мотылек, который полетал возле правого глаза.

Насекомые также любят залетать не только в глаза, но и в рот. Это на себе прочувствовал Уго Льорис во время матча на чемпионате мира 2018.

В поединке с Уругваем ему в рот пыталось попасть, какое-то непонятное существо, но кипер мгновенной реакцией выплюнул насекомое.

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

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