Беззубые "дьяволы" упустили победу на "Олд Траффорд" в матче с "канонирами"

Манчестер Юнайтед - Арсенал / Фото: Reuters

В Англии отыграли центральный матч шестого тура, в котором "МЮ" дома принимал "Арсенал". Мы вели онлайн матча "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" с яркими фото и видео голов.

Оба коллектива полностью доказали, что им еще очень далеко, чтобы бороться за титул АПЛ, поэтому вывеска этого поединка была простой: "Битва за ТОП-4".

Сказать, что команды чем-то удивили, это ничего не сказать. Логично, что "Юнайтед", как хозяин, первые 20 с лишним минут владел мячем 66%, но визуально это не чувствувалось. Подопечные Сульшера не нанесли ни одного удара по воротам. Как, собственно, и "Арсенал", который постоянно выходил в контратаки, но ни к чему это не приводило.

Ничем выдающимся не отметился в первом тайме и самый юный игрок в истории противостояния "МЮ" и "Арсенала" в АПЛ Бакайо Сака. Парнишка вышел в основе в 18 лет и 25 дней.

Хоть как-то разбудить публику пытался Перейра, который наконец-то создал опасный момент. Бразилец стартанул с правого фланга к штрафной, раскачал Давида Луиса и пробил с 15 метров в левый от Лено угол – немецкий вратарь вытащил.

Где-то в центре поля уснул Погба. Больше пяти неточных передач сделал француз в активной фазе атак и сник до 43 минуты, пока не выдал "конфетку" на Расшорда. Но, форвард не смог воспользоваться этим пасом.

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Как нужно забивать нападающему показал опорный полузащитник. Когда уже все ушли за гамбургерами "Юнайтед" решил немного удивить и открыл счет в поединке. Под конец первого тайма лондонцы неудачно разыграли угловой, манкунианцы раскрутили контратаку и в результате Мактомини хлестким ударом с линии штрафной после паса Рэшфорда вонзил мяч под планку.

Этот удар был настолько сильным и точным, что Лено просто провел его взглядом.

Второй тайм был явно за гостями. Они давили соперника по полной программе, и это принесло свои плоды.

Туанзебе сделал неточную поперечную передачу, Сака подхватил мяч и вывел один на один с вратарем Обамеянга, который спокойно покатил мяч мимо Де Хеа.

Тут же лондонцы чудом едва не положили второй мяч. После прострела с правого фланга Сака пробивал в упор и попал в Линделефа, от ноги которого мяч сполз на угловой.

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"МЮ" ответил лишь опасным моментом от Погба. Француз получил мяч с правого фланга на линии штрафной, крутил мяч в левый от Лено угол и послал его рядом со штангой!

Таким образом, "МЮ" и "Арсенал" сыграли вничью. Но этот результат явно в пользу "канониров", у них уже 12 баллов и любимая четвертая позиция. "Ман Юнайтед", набрав девять очков, расположился на 10 строчке.

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появились имена первых претендентов.

В последнем матче Манчестер Юнайтед проиграл "Вест Хэму", в составе которого забитым мячом отличился наш Андрей Ярмоленко, оставив в дураках самого дорогого защитника планеты.

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